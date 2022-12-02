الكويت والسعودية: ثبات الرؤى.. وعمق العلاقات

وطن النهار

اجتمع وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الرياض.

ونقل وزير الخارجية في مستهل الاجتماع تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت وسمو الشيخ مشعل ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأطيب تمنيات القيادة السياسة وحكومة وشعب دولة الكويت إلى المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا.

وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على ثوابت ورؤى قيادتي البلدين الحكيمتين والعمق الاستراتيجي السياسي للبلدين الشقيقين وإبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني وغيرها انطلاقا من وحدة المصير والتاريخ المشترك وتعزيزا للمواقف الموحدة في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحتان الاقليمية والدولية.

وبحث الجانبان أواصر العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، واستعرضا أوجه التعاون الوثيق القائم بينهما في مختلف المجالات تجسيدا وتحقيقا للروابط المتجذرة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين وتعزيزا للشراكة والتكامل بينهما على كل الأصعدة.

واتفق الجانبان في هذا الإطار على انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق الكويتي – السعودي الذي ستستضيفه دولة الكويت خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة وبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

تجدر الإشارة الى أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر إلى المملكة العربية السعودية تعد أول زيارة رسمية ثنائية يجريها منذ توليه منصب وزير الخارجية.

