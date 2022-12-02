عبدالله العلي: تحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية والاستعداد

وطن النهار

أشاد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح بالتعاون والتنسيق الدائم والعمل الجماعي المشترك بين القوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية والذي يهدف إلى حفظ أمن وسلامة مياهنا الإقليمية، وتحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية والاستعداد.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الدفاع صباح أمس إلى قاعدة محمد الأحمد البحرية، والتي رافقه فيها رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح وعدد من كبار القادة، حيث كان في استقباله لدى وصوله آمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع مطلق العلاطي وعدد من قيادات القوة.

وقد استمع في مستهل زيارته إلى إيجاز عن المهام والواجبات المناطة بالقوة البحرية، وبرامج التطوير والتحديث التي تقوم بتنفيذها، بالإضافة إلى خطط التدريب والتأهيل الخاصة بمنتسبيها، وحجم التنسيق والتعاون القائم بينها وبين وزارة الداخلية, ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالنشاط البحري في البلاد.

بعد ذلك قام وزير الدفاع بجولةٍ في قاعدة محمد الأحمد البحرية شملت عدداً من القطع البحرية والورش الفنية والوحدات البحرية الخاصة حيث استمع إلى شرح مفصل حول طبيعة عملها والمهام والواجبات والأدوار المناطة بها.

ونقل خلال زيارته تحيات وتقدير صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين لمنتسبي القوة البحرية، على ما يبذلونه من جهودٍ مخلصة وعملٍ متواصل، مؤكداً أن القيادة السياسية حريصة على دعم القوات المسلحة والوصول بها للمستويات المرجوة من الكفاءة والقدرة والفاعلية.

وفي ختام الزيارة دعا وزير الدفاع منتسبي القوة البحرية إلى المحافظة على الروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها، ومواصلة العمل والتدريب بكل جديةٍ وتفانٍ وإخلاص، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع للعمل لما فيه خير ورفعة وازدهار وطننا الحبيب في ظل قيادته الحكيمة.

