«الأشغال»: مسح ميداني تمهيداً لصيانة الساحات والطرق الأسفلتية

وطن النهار

شددت وكيلة وزارة الأشغال مي المسعد على اهمية القيام بعملية مسح ميداني لأنواع المشكلات التي تهم المواطن والمقيم ويعاني منها وفق الأولويات والعمل على حلها بأسرع وقت والتي تتضمن الأسفلت والساحات التابعة للوزارة، لافتة الى ان المسح يأتي ليحدد تواريخ أعمال الصيانة وتقييم لأداء المقاولين للعمل على تلافي الوقوع بها مستقبلا.

واضافت خلال اجتماع ضم وحدات الطوارئ التابعة لقطاع هندسة الصيانة في المحافظات بحضور الوكيل المساعد لقطاع الصيانة محمد شخير العنزي لوضع خطة لتفعيل وإظهار دور الوحدات وتبيان عملها أن الهدف من هذا الاجتماع هو وضع برنامج موحد لقاعدة بيانات للأعمال التي تقوم بها وحدات القطاع وذلك بتكوين فرق استباقية لرصد المشكلات التي يعاني منها المواطن والمقيم والعمل على حلها.

وطالبت بضرورة أن تقسم الفرق الميدانية وتعمل على رصد العوائق في الشوارع والطرق والقيام بتسجيلها وفق قاعدة بيانات معتمدة من الوزارة حتى يتسنى إيضاحها والرد على الشكاوى المتعلقة بها، مؤكدة أن الخطة الموضوعة تشمل كل أنواع الأعمال المتعلقة في الأمطار وقطاع الهندسة الصحية لتكوين منظومة واضحة محددة ملموسة ويتم تقييمها أولا فأولاً. وثمنت المسعد الدور الذي يقوم به كوادرنا الوطنية في ورش قطاع هندسة الصيانة وأثنت على جهودهم.

