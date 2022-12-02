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وطن النهار

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«تقويم وتعليم الطفل» قدَّم دورات تدريبية للمعلمين


قدم مركز تقويم وتعليم الطفل دورتين تدريبيتين لمعلمي ومعلمات وزارة التربية، ودورة تدريبية اخرى لمعلمي ومعلمات البرنامج التربوي المسائي التابع له، وخلال الدورتين المقدمتين لمعلمي ومعلمات وزارة التربية التي استمرت لمدة خمسة ايام تم خلالها التعريف بالمركز، وتقديم المعلومات عن صعوبات التعلم والخطط الفردية العلاجية واساليب التدريس، اضافة الى الادارة الصفية، ومعلومات عن التشخيص النفسي، كذلك حضر المتدربون والمتدربات حصصا في البرنامج التربوي الصباحي.
اما عن الدورة التدريبية لمعلمي ومعلمات البرنامج التربوي المسائي التابع للمركز «CCET» التي استمرت لمدة ثلاثة ايام هدفت للتطوير الوظيفي واعداد المعلمين الجدد.
وقد تم تقديم هذه الدورات التدريبية بالتعاون بين وحدات مركز تقويم وتعليم الطفل «CCET» بين كل من وحدة التدريب ووحدة التشخيص ووحدة الخدمة النفسية والاجتماعية.


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