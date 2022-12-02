مقاعد للكويتيين في كلية الطب بجامعة «ماستريخت»

وطن النهار

بحث سفير الكويت لدى هولندا علي الظفيري مع رئيسة جامعة (ماستريخت) في هولندا ريان ليتشتر سبل تعزيز العلاقات الأكاديمية خلال الفترة القادمة والمجالات المتاحة من قبل الجامعة التي يمكن للطرفين الاستفادة منها لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وذكرت سفارة الكويت في لاهاي في بيان تلقته «كونا» أن ذلك جاء خلال لقاء بين الجانبين على هامش مشاركة السفير الظفيري في حفل أقامته الجامعة بمناسبة تخريج طلبة كلية الطب في الجامعة ومنهم عدد من الطلاب والطالبات من الكويت.

وأوضح البيان أن السفير الظفيري شارك في هذه المناسبة باعتبارها المرة الأولى التي تضم خريجين من الكويت وفي ظل تفوق الطلبة الكويتيين و«الإشادة الكبيرة» التي حظوا بها من الإدارة الجامعية نتيجة لهذا التفوق وأدائهم المتميز خلال السنوات الدراسية التي أمضوها في دراسة الطب.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة أبدت رغبتها في ترسيخ العلاقات الأكاديمية مع الكويت خلال اللقاءات التي أجراها السفير الظفيري وشملت لقاء رئيسة الجامعة ريان ليتشتر ورئيس مكتب العلاقات الخارجية بالجامعة وشهدت بحث سبل ترسيخ هذه العلاقات خلال الفترة القادمة والمجالات المتاحة من قبل الجامعة التي يمكن للطرفين الاستفادة منها لتعزيز هذا التعاون.

