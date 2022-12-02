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«الإطفاء» شاركت «التطبيقي» في معرض للفرص الوظيفية


شاركت قوة الإطفاء العام ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام وإدارة شؤون القوة وإدارة الشؤون القانونية بمعرض الفرص الوظيفية والدراسية الخامس الذي تقيمه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مقرها بمنطقة الشويخ. وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن هذه المشاركة تأتي في إطار التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة من أجل تحقيق الرؤية و الأهداف المشتركة والحرص على الارتقاء بالمخرجات التي يحتاجها سوق العمل الكويتي. وبيّنت أن المعرض يهدف إلى مساعدة الباحثين عن العمل والخريجين في التعرف على أهم المؤسسات والجهات بسوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص ، بالإضافة إلى توفير ورش عمل متعددة تسهم في تطوير المهارات المعرفية وبرامج التطوير المهني، التي من شأنها تشجيع الخريجين على الانخراط في سوق العمل.


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