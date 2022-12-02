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وطن النهار

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تحقيقاً لمبدأ الشفافية وللوقوف على مطالب المواطنين

وزيرة الشؤون: ماضية في سياسة الباب المفتوح


أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي حرصها على اتباع سياسة الباب المفتوح والاستماع الى الآراء والاقتراحات التي يقدمها المواطنون ومعالجة جميع الشكاوى المستحقة التي يقدمونها وفق الأطر القانونية.
وشددت خلال استقبالها عددا من المواطنين والمراجعين والموظفين الذين تقدموا بطلب مقابلتها عبر تطبيق (سهل)  على ضرورة تحقيق مبدأ الشفافية والعدل بين الجميع دون تمييز والوقوف على مطالب المراجعين باعطائهم جميع حقوقهم القانونية.
ودعت البغلي في اللقاءات التي حضرها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف والوكلاء المساعدون إلى معالجة الشكاوى ودراسة الاقتراحات المقدمة من المواطنين بالاضافة إلى استقبال التظلمات من الموظفين في جميع القطاعات.
ودعت كذلك الى ضرورة تسهيل جميع الاجراءات أمام الشكاوى المستحقة وتنفيذ جميع المطالب القانونية للموظفين المتظلمين من بعض القرارات وانصافهم لتحقيق بيئة عمل جاذبة تنعكس على الخدمات المقدمة في الوزارة.
ويأتي استقبال الوزيرة البغلي للمواطنين والمراجعين والموظفين كل أسبوع استمرارا للنهج الحكومي بضرورة تطبيق سياسة الباب المفتوح في الجهات الحكومية وتنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة في هذا الشأن.


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