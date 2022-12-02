زراعة 200 شتلة في محمية الجهراء

وطن النهار

نظمت الهيئة العامة للبيئة أمس (الخميس) حملة بيئية لزراعة 200 شتلة من نبات المانغروف (القرم) في محمية الجهراء بمبادرة من سفارة دولة الامارات الشقيقة في الكويت والتي تعد الاولى من نوعها بمشاركة 30 سفارة ومنظمة دولية.

وقال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة الدكتور عبدالله الزيدان في تصريح صحفي ان سفارة الامارات اهدت الهيئة مجموعة من الشتلات لزراعة المحمية واعادة تأهيل هذه النبتة على السواحل الكويتية بما يخدم توجه الهيئة لرفع مستوى التخضير في البلاد، مبينا ان التعاون بين البلدين في هذا الشأن ليس الاول من نوعه.

واوضح ان هذه المبادرة ستساهم في اثراء التنوع الاحيائي، حيث تشكل هذه النبتة موئلاً طبيعياً لعدد كبير من الكائنات الفطرية على السواحل، مبينا ان هذه النبتة كانت متواجدة في ما قبل اربعينيات القرن الماضي الا انها انقرضت بسبب الممارسات البشرية السلبية.

واكد ان هذا التعاون مستمر مع دولة الامارات وسائر دول الخليج لاستجلاب نبات القرم من الفصيلة ذاتها التي كانت مستوطنة في الكويت لاعادة تأهيلها والاستفادة من نتائجها الايجابي على الحياة البيئية في البلاد.

وذكر أنه خلال حملة اليوم تمت زراعة حوالي 200 نبتة بمشاركة عدد من السفراء والدبلوماسيين ومن الامم المتحدة بهدف تعزيز العمل البيئي المشترك بين الجهات الدولية والمحلية بما يخدم تحقيق التزامات الكويت تجاه الاتفاقيات الدولية.

تعاون مستمر

من جانبه، قال سفير دولة الامارات لدى الكويت مطر النيادي في تصريح صحفي ان هذه المبادرة تهدف لتعزيز البيئة البحرية نظرا لاهمية هذه النبتة على السواحل.

واشار الى ان الامارات قامت بزراعة ما يقارب 65 كيلو متراً مربعاً من هذه النبتة على سواحلها ضمن اهتمام دول الخليج المختلفة لاحياء هذه النبتة لما تشكله من اهمية لحماية البيئة البحرية.

واوضح ان هذه المبادرة تخدم التحالف الدولي الذي عقدته الامارات مع جمهورية أندونيسيا في قمة شرم الشيخ تحت عنوان «القرم من اجل المناخ» وتأتي ايضا في صياغة مذكرة تعاون بين هيئة البيئة الكويتية وابو ظبي.

وثمن جهود مختلف السفارات في دعم هذه المبادرات البيئية التي تعكس الوعي البيئي وتأتي ضمن احتفالات سفارة الامارات في الكويت بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الامارات.

واكد التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومنها القضايا البيئية لان البيئة واحدة ولا تعرف حدودا وأي تحسن في البيئة في الامارات او الكويت سينعكس ايجابا على الدول الاخرى.

التغيرات المناخية

بدوره، قال ممثل الامين العام للامم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت طارق الشيخ في تصريح صحفي ان هذه المبادرة تأتي في اطار الالتزام دولة الكويت في تنفيذ المطلوب منها في مواجهة التغيرات المناخية.

واشاد بجهود الهيئة في تعزيز جهود العمل البيئي في الكويت بالتعاون مع النشاط الدبلوماسي الذي يدعم هذه التوجهات التي تصب في تنفيذ اهداف التي اطلقتها السعودية في تشجير الشرق الاوسط.

وثمن جهود التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين، لافتا أن الكويت دائما تعمل في تنفيذ المبادرات لايصال رسالة مفادها الالتزام بمواجهة التغيرات المناخية والتعاون مع الجهود الدولية والاقليمية في هذا السياق.

وذكر ان الكويت اطلقت جملة من الالتزامات خلال قمة شرم الشيخ الاخيرة ابرزها التعادل الكربوني في عام 2060، مؤكدا مؤسسات الامم المتحدة المختلفة مع الكويت لتنفيذ هذه الالتزامات.

