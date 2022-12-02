«الأبحاث»: دليل للمزارعين يحمي المحاصيل من الفيروسات

وطن النهار

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية ان مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية أنجز مشروعا لتحسين القدرة على إنتاج محاصيل زراعية خالية من الفيروسات بعنوان «تقييم التنوع الجيني لفيروس تجعد أوراق الطماطم الصفراء». وقال (المعهد) في بيان إن هدف المشروع الذي قامت به الباحثة بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية إبتسام العلي تقييم التنوع الجيني لهذا الفيروس ومدى انتشاره إلى جانب استخدام هذه المعرفة لتطوير طرق الكشف عن الفيروس وتحسين القدرة على إنتاج محاصيل خالية من الفيروسات. وأسفرت النتائج عن إصدار دليل إرشادي للمزارعين يحتوي على طرق متقدمة للحد من تأثير الفيروس.