حلقة نقاشية حول آليات التعرف على الرفات البشرية

وطن النهار

ذكرت وزارة الداخلية انه في إطار حرص المؤسسة الأمنية على المشاركة الفعالة في الفعاليات المختلفة، شاركت الإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الحلقة النقاشية للعلوم الطبية والتقنية الشرعية التي أقيمت تحت رعاية الصليب الاحمر بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2022. وأضافت الوزارة أن الحلقة النقاشية تضمنت استعراض آليات تعامل دولة الكويت ممثلة في الأدلة الجنائية مع قضية المفقودين والتعرف على الرفات البشرية واستخدام أحدث التقنيات الطبية والشرعية للكشف عن مواقع المقابر باستخدام طائرات من دون طيار ونظم المعلومات الجغرافية. وأشارت الى أن الحلقات النقاشية تضمنت استراتيجية لتطوير المناهج الدراسية للعلوم الأمنية وتسليط الضوء على التغيرات في الأوساط الأكاديمية في المجال العملي.