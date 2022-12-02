الخميس: استثمروا بأنفسكم واكتشفوا نقاط ضعفكم واعملوا على تقويتها

وطن النهار

افتتح نادي رقي لدعم الثقافة والاعلام المنبثق من الملتقى الاعلامي العربي مساء اول امس جلسة حوارية حملت عنوان (الاستثمار في الانسان) والتي تناولت أهمية بناء الأفراد بناء سليما، وضرورة تطوير المهارات وتنمية القدرات لأفراد المجتمع للاستفادة منهم بما يخدم الحاضر والمستقبل.. وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين والباحثين والاعلاميين في مقر الملتقى الاعلامي العربي.

بدوره قال رئيس الملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس انه بالرغم من اهمية العلم والشهادة وتحصيل العلوم لكن من نراهم يتميزون بعملهم هم من احبوا هواياتهم واهتموا بها وابدعوا في اظهارها والاستفادة منها وخصوصا في مجال الاعلام، مؤكدا على اهمية ان ينمي الشباب هواياتهم ويهتموا فيها في اي مجال يحبونه ومهما كانت مختلفة عن مجال دراستهم لان اكتشاف النفس وقدراتها هو النجاح الحقيقي بالحياة.

واضاف : اكتشفوا نقاط ضعفكم واعملوا على تقويتها واستكشفوا نقاط قوتكم وعززوها واجعلوا همكم الاكبر هو تطوير الذات فكل شيء يكسر الروتين ويكون مختلفا عن العادة هو مفتاح للتميز والنجاح.

رئيس نادي رقي رقية الشيخ رحبت بالحضور وافتتاح فعاليات النادي واستشهدت بدورها بالتجربة الماليزية التي اعتمدت على استثمار الانسان لبناء الدولة الحديثة وتطويرها، موضحة ان الانسان قادر على تطوير نفسه ماديا وعلميا واقتصاديا لكن الاهم هو الاستثمار بالعقل والثقافة بشتى الوسائل.

ومن جانبها قالت مدير ادارة التطوير في جمعية المعلمين الاستاذة هبة السعد: اذا ارادت الدولة ان تنهض وتتقدم وتطور قدرات شبابها فعليها باستثمار العقول والاهتمام بالجانب التعليمي لان العلم هو صمام الامان وهو المنهج الصحيح لبناء الامم.

الحوار المفتوح

من جانبها قالت الاعلامية حنان كمال ان بناء شخصية الانسان يبدأ من الاسرة والام عليها ان تكون صديقة لهم وان تواكب الاجيال بافكارهم وطموحاتهم وان يكون هناك حوار مفتوح معهم في شتى المجالات ليستطيعوا ان يقرروا ويختاروا مستقبلهم، لافتة الى ان اسلوب الاوامر والاجبار لم يعد صالحا للتعامل مع الاجيال الحالية.

وقالت كمال انا لا افرق بالتعامل بين البنت والولد في تحمل المسؤولية والواجبات والتزامات الحياة واتعامل مع الجميع على مسافة واحدة، مشيرة الى ان الاعلامي مسؤول وباحث ويجب ان يكون له دور كبير وعليه ان يتحمل مسؤوليته دون الاعتماد على المعدين والقنوات التي يعمل بها ويجب ان يتعلم كتابة الخبر وصياغته ولا يعتمد على غيره.

واضافت ان المذيع او المذيعة ليس كما في السابق يعتبر شكلا وكاريزما خاصة في التقديم فقط ويظهر للناس بشكل لائق ومهندم بل يجب عليه ان يكون ذا ثقافة عالية ومن الخطأ ان تركز المذيعات بالذات على الظهور مكسوة باطنان من المكياج والاكسسوارات وتهتم بالمظهر دون الجوهر والمضمون، لافتة الى ان هناك اعلاميين ومذيعين متميزون لن تكررهم الشاشة مرة اخرى مثل ماما انيسة التي اهتمت في مجال الاطفال وفي حال تركت ذلك المجال فلن نجد من يعوض عن ابتعادها عن او يقوم بدور مقارب لدورها وهو امر لم يجتهد احد في الوقت الحالي للوصول اليه وهناك ايضا مثل المذيع امينة الشراح بتميزها وثقافتها واطلالتها الجميلة فهي هامة وعلينا التواضع والبساطة مهما كبرنا وتطورنا ووصلنا الى مستويات عالية ليثمر عطاؤنا اكثر ففي مجال الاعلام لايوجد شيء اسمه الوصول للقمة بل هناك طموح وتعلم دائم ومواكبة لكل ما هو جديد.

ثقافة عامة

وفي مشاركة له في الحوار قال الاعلامي قيس الشطي: عندما نتحدث عن تطوير الذات فنحن نتحدث عن قضية تتعلق بالثقافة العامة واسلوب جديد في التعبير وطرح السؤال ومواكبة الاساليب العالمية المتطورة والبرامج الحوارية المجالات التلفزيونية وغيرها، لافتا الى ان اي متحدث او محاضر في اي مجال عليه ان يواكب الاحداث وتلك الوسائل الجديدة. وتحدث عن مشواره الاعلامي وبداياته، مبينا انه من رجال الاقتصاد والاستشارات ودخوله الاعلام جاء من باب الصدفة والفرصة المتاحة من خلال برنامج صباح الخير لخوض تجربة المذيع ونجحت بالامر لان عندي حب المعرفة والاكتشاف واقتحمت هذا المجال بنجاح، مشيرا الى انه يرى ان ازدهار التعليم هو ازدهار حقيقي للانسان في كل المجالات واهمها الاقتصاد والسلوك الاجتماعي ويتطور في كل شي ءوخصوصا الاقتصاد الذي يدخل في جميع جوانب الحياة.

واضاف الشطي: نحن الان في عصر يسيطر عليه الذكاء الصناعي ونرى بأعيننا المجتمعات المدرة لتلك الاهمية وكيف استفادت منها مثل الصين وغيرها فنحن في زمن اصبحت المركبات والباصات تدار من غير سائق واصبحنا نرى الفنادق بخدمة ذاتية والكترونية بدون موظفي استقبال وسيرفس الغرف وغيره، مشيرا الى ان الوصول لهذه المراحل يحتاج الى ارادة ومن ثم الى قرارات تستند الى المعرفة والتعليم وما نعيشه من تخلف عن هذه المواكبة احيانا لاننا نريد ان نأخذ كل شيء بسهولة لنكون شعوبا مستهلكة واهتممنا بالشهادات اكثر من العلم لتكون النتيجة انتشار الشهادات المزورة بكثرة بالاضافة الى انتشار المسميات الوهمية مثل المستشارين والخبير الاستراتيجي وغيره.

وقال: الشباب الكويتي المبدع والطموح يتجه الى دول الجوار بسبب البيئة المحبطة في العمل مقارنة بالقفزات الكبيرة التي نراها في الخليج مشيرا الى ان الكويت لا تستطيع ان تخطط للتنمية والتطور دون الشراكة الاستراتيجية بين الداخل ودول اخرى.

دور المرأة

بدوره يتحدث الكاتب عبد الله العتيبي قائلا ان كثيراً من الدول اهتمت ببناء الكونكريت والمباني العالية ولم تهتم ببناء البشرية وتطوير قدراتهم واول استثمار علينا الاهتمام به هو ان نعيد الانسان الى قراءة المعرفة واكتشاف الذات، موضحا ان معرفة الذات تمر بمراحل عدة تنتهي بالايمان بانفسنا وقدراتنا وحقنا بالحياة وزرع المفاهيم المهمة لتطور البشرية.

واضاف: من المراحل المهمة هي اكتشاف النفس ومعرفتها والاستفادة منها ومن التجارب التي تقويها وتبنيها، ولفت الى ضرورة معرفة قدرها وكيانها المجتمعي والمعرفي وتقدير الذات والايمان بان الدول قامت من اجل الانسان والتعايش فيما بين البشرية، مشيرا الى امنالدول المعاصرة وصلت في زمننا الحالي الى اقل معدل من تراكمات المعرفة فبعد ان كانت تقدر قديما بألف عام ومن ثم انخفضت الى 500 عام وصلت مع الحداثة الى 3 سنوات ومازالت مستمرة في النزول.

واوضح اهمية التنمية البشرية وتعزيز دور المراة في المجتمع وبيان اهمية دورها الجوهري حتى في العصور القديمة حيث كانت محفزا وقائدا وداعما للرجل في اماكن واحداث عديدة.

