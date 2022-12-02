سفير كازاخستان: انضمام الكويت لمؤتمر «سيكا» يعزز الأمن في آسيا

وطن النهار

أكد سفير جمهورية كازاخستان لدى البلاد عـظـمـات بـيـرديـبـاي أن مـؤتـمـر التـفـاعـل وتـدابـيـر بـنـاء الثـقـة في آسـيـا «سيكا» يـعـتـبـر أحـد أهـم مـبـادرات السـيـاسـة الخـارجـيـة لجـمـهـوريـة كـازاخـسـتـان، موضحا أن القمة السادسة لمؤتمر «سيكا» صوتت بالإجماع على انضمام الكويت إلى سيكا ومـنـحها العضوية مـن قـبـل قـادة الدول المـشـاركـة في القـمـة. وأعرب خلال الحفل الذي أقامه بمناسبة الذكرى الـ 30 للمؤتمر - عن ثقته أن انضمام الكويت إلى «سيكا «سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في اسيا.

وأضاف: على مدار العـقـود الثـلاثـة الماضية استمر نشاط مـؤتـمـر التفاعل وتدابير بناء الثقة في اسيا كـمـنـتـدى فـعـال للدبـلـومـاسـيـة المـتـعـددة الأطـراف بـمـشـاركـة 28 دولـة والتـي تـحـتـل أكـثـر مـن 90 % مـن أراضـي القـارة الآسـيـويـة وتـضـم أكـثـر مـن نـصـف سـكـان العـالـم، وقال المـؤتـمـر اليوم بحاجة إلى مـزيـد مـن تـكـيـيـف مـهـامـه وأدواتـه لتنفيذ مـهـامـه النـبـيـلـة والتي تتمثل في تـعـزيـز الحـوار والتـعـاون الهـادف والمـسـتـمـر بـيـن الدول لمـصـلـحـة الأمـن والتـنـمـيـة لكل الشـعـوب التـي تـعـيـش في أكـبـر قـارة في العـالـم. ولفت إلى أنه بعد مرور 3 عقود أضحى المؤتمر مـنـتـدى فـعـالاً للدبـلـومـاسـيـة مـتـعـددة الأطـراف في آسـيـا، من منطلق مفهوم مشترك بـأن السـلام والأمـن في آسـيـا لا يـمـكـن تـحـقـيـقـهـمـا إلا مـن خـلال الحـوار والتـعـاون، وهـذا هـو الأسـاس للتـنـفـيـذ النـاجـح للمـهـمـة الرئـيـســة لمـؤتـمـر سـيـكـا لتـكـون مـنـصـةً للحـوار السـيـاسـي والتـفـاعـل مـن أجـل

وبدوره قال عميد السلك الدبلوماسي سفير طاجيكستان د.زبيد الله زبيدوف: كلنا ثقة ان انضمام الكويت الى منظمة سيكا سيسهم تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

وأضاف : هذا العام نحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيس مؤتمر «التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، فعلى مدار 30 عاما كان المؤتمر آلية مهمة في دعم الحوار وتعزيز التشاور حول القضايا الأمنية والتحديات المشتركة ولقد ساهم بشكل فاعل في تعزيز الثقة المتبادلة بين الدول.

وتابع لقد بذلت كازاخستان جهودا كبيرة وحَقَّقَت إنجازات عظيمة من أجل تطوير هذه المنظمة، موضحا أن بلاده تَدعم دائمًا كازاخستان في كل مبادراتها الإقليمية والدولية.

ومن جهته كشف سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد شانغ جيانوي عن موعد انعقاد القمة العربية الصينية التي ستقام بالرياض في يوم 9 ديسمبر الحالي، معربا عن سعادته لمشاركته في الذكرى الـ 30 لإنشاء منظمة الـ «سيكا «

وأشاد في كلمة ألقاها أمام الحضور بجهود «سيكا» على مدار 30 عاماً ساهمت خلالها في استقرار دول اسيا وتعزيز التعاون بينهم، موضحا أن العالم يشهد تغيرات كبيرة و المنظمة تسعى للعب دور بارز في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة من خلال التعاون البناء بين الدول الأعضاء، منوها إلى أن بلاده دائما تسهم في تطور المنظمة من خلال رؤيا واستراتيجية بناءة وإيجابية. وقال خلال انعقاد القمة السادسة انضمت الكويت إلى العائلة الكبيرة لتكون العضو الـ 28 ما اعطى دفعة قوية لـ «سيكا»، مشيرا إلى أن بلاده ستبقى الرابط والوسيط في التبادل الزراعي والتطور البيئي والمالي وستعمل مع جميع الشركاء لتطوير المنظمة، مشددا على ان بلاده حريصة على أن تنمو المنطقة وتتحضر في السلام.

