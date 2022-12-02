الحوراء زينب (عليها السلام) .. رمز الصبر والبطولة

إيمانيات

مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) مليئة بالدروس والعِبر والمتطلع لهذه المدرسة يرى القدوة الحقيقية والأسوة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، والذين أوجب الله تعالى حبّهم ومودّتهم والولاء لهم. ومن هذه السلالة الطاهرة السيِّدة زينب بنت عليّ بن أبي طالب، بنت فاطمة الزهراء (عليهم السلام)، هذه المرأة العظيمة التي تجسّدت فيها القيم الكبرى لأُمّ المؤمنين خديجة الكبرى (عليها السلام)، وأُمّها فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وشجاعة أبيها الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) وصبر جدّها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعزّة وكرامة أخيها الحسن المجتبى (عليه السلام)، ثورة أخيها الحسين الشهيد (عليه السلام).. إذن ترعرعت زينب (عليها السلام) في بيت النبوّة، في بيت الإمامة، في بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي بيت الإمام عليّ (عليه السلام)، وفي ظل أُمّها الزهراء (عليها السلام).

عندما نذكر السيِّدة زينب (عليها السلام) نذكر الحسين (عليه السلام)، نذكر ذلك اليوم الرهيب ذلك المنظر المروع وفقد الأحبة، نذكر يوم العاشر من المحرم، يوم وقفت الحوراء زينب موقف تجسّد فيه صبر جدّها (صلى الله عليه وآله وسلم) وشجاعة أبيها (عليه السلام) باتت ليلتها صابرة محتسبة وانطلقت لتجسّد دور المرأة المسلمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجسّدت حقيقة الإيمان انطلاقاً من البيئة الإيمانية الصافية والأجواء الروحية التي عاشتها وتربّت عليها، فحقّ علينا ولاسيّما على المرأة أن تجعل من السيِّدة زينب (عليها السلام) قدوة ونبراساً لها في الحياة. فزينب (عليها السلام) الصابرة، وزينب (عليها السلام) المجاهدة، وزينب (عليها السلام) العاملة، وزينب (عليها السلام) الخلق الرفيع علينا أن ندرس بإمعان حياة زينب الحياة المليئة بالدروس والعِبر لنتعلّم من زينب (عليها السلام) الجهاد والصبر والرِّضا بقضاء الله تعالى وتحمّل الصعاب.

إنّ السيِّدة زينب (عليها السلام) في حديثها إلى الناس ومواجهتهم بالحقائق، زينب (عليها السلام) تخطب في أهل الكوفة، وتضعهم أمام مسؤوليتهم الكبرى بعد قتلهم الحسين (عليه السلام)، وتقدّم زينب (عليها السلام) نموذجاً آخر في خطبتها في المجلس الأموي: «وحَسبُك باللهِ وَلِيّاً وحَاكِماً وبرسُولِ اللهِ خَصِيماً وبجبرئيلَ ظَهيراً. وسَيَعلَمُ مَن بَوّأَك ومَكَّنَكَ من رِقَابِ المسلمين أن بِئسَ للظالمين بَدَلاً وَأنّكم شرٌّ مكاناً وأضَلُّ سبيلاً. وما استِصغاري قَدرَك ولا استِعظامي تَقرِيعَك تَوَهُّماً لانتِجَاعِ الخِطابِ فيك... حينَ لا تَجِدُ إلّا ما قَدَّمَتْ يَدَاكَ وما اللهُ بِظَلَّامٍ لِلعَبيدِ وإلى اللهِ المُشتَكَى والمُعَوَّلُ وإليهِ المَلجَأُ والمُؤَمَّلُ. ثمّ كِدْ كَيدَكَ واجهَدْ جُهدَكَ! فَوَالذي شَرَّفَنَا بالوَحيِ والكتابِ والنبوَّةِ والانتِجابِ لا تُدرِكُ أمَدَنَا ولا تَبلُغُ غايَتَنا. ولا تَمحُو ذِكرَنا ولا تَرحَضُ عنكَ عَارُنا. وهل رَأيُكَ إلّا فَنَدٌ وأيّامُكَ إلّا عَدَدٌ وجَمعُكَ إلّا بَدَدٌ يَومَ يُنادِي المُنادِي: ألا لُعِنَ الظالِمُ العَادِي...».

انتهجت الحوراء زينب (عليها السلام) الدور الإعلامي، وأدلت بهذه الخطب لتبيّن دور ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) عليها وأهدافها حيث بيّنت (عليها السلام) من خلالها مظلومية أهل البيت (عليهم السلام)، ونفض غبار الجهل عن واقع الأُمّة، وإيقاظ وتحريك قطاعات الأُمّة باتجاه الإسلام الأصيل، الإسلام الذي خطّه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وانتهجه أمير المؤمنين (عليه السلام)، وأهل بيته الطاهرين (عليهم السلام)، الإسلام الذي ضحّى من أجله سيِّد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام).

هذه السيِّدة زينب (عليها السلام) بنت الإمام عليّ أمير المؤمنين، زينب الصابرة، زينب المجاهدة، زينب العاملة، فسلامٌ على الحسين سبط رسول الله وسلام على زينب بنت أمير المؤمنين.

