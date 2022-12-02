العمل التطوعي ركيزة أساسية إيجابية في بناء المجتمع

إيمانيات

أصبح العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر التماسك الاجتماعي بين المواطنين لأي مجتمع، والعمل التطوعي ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكلّ معاني الخير والعمل الصالح عند كلّ المجموعات البشرية منذ الأزل؛ ولكنّه يختلف في حجمه وشكله واتجاهاته ودوافعه من مجتمع إلى آخر، ومن فترة زمنية إلى أُخرى. يوصف العمل التطوعي بصفتين أساسيتين يجعلان له تأثيراً قوياً في المجتمع وفي عملية التغيير الاجتماعي وهما:

- قيامه على أساس المردود المعنوي أو الاجتماعي المتوقع منه، مع نفي أي مردود مادّي يمكن أن يعود على الفاعل.

- ارتباط قيمة العمل بغاياته المعنوية والإنسانية.

لهذا السبب يلاحظ أنّ وتيرة العمل التطوعي لا تتراجع مع انخفاض المردود المادّي له، إنّما بتراجع القيم والحوافز التي تكمن وراءه، وهي القيم والحوافز الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية. إنّ هناك علاقةً وثيقةً بين التنمية ومدى نجاحها في المجتمع والعمل التطوعي، حيث تشير الشواهدُ الواقعيةُ والتاريخية إلى أنّ التنمية تنبع من الإنسان الذي يعتبرُ وسيلتها الأساسية، كما أنّها تهدفُ في الوقت ذاته إلى الارتقاء به في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والصحّية والثقافية، ومن المسلَّمات أنّ التنمية تقومُ على الجهد البشري، وهو ما يستلزم -بالإضافةِ إلى الخطّط الواضحة والمحدّدة - وجود الإنسان الواعي القادر على المشاركة في عمليات التنمية.

والعمل التطوعي بوجهٍ عام يجمعُ الطاقات المهدرة، ويسخِّرُها لخدمة البناء والتنمية الاقتصادية من خلال المؤسسات والمنظمات والهيئات الخيرية؛ لذا حرصت الدولُ المتقدِّمة على ترسيخ مفهوم العمل التطوعي، والحثِّ عليه بين جميع الفئات والشرائح الاجتماعية المختلفة، وخلق المناخ الملائم لتشجيع كلِّ الأفراد للعطاء والإبداع، وتخصيص إدارة عامّة متخصِّصةٍ لتحديد المجالات التي يمكن من خلالها التطوع والإبداع، وخلق الحوافز المادّية والمعنوية؛ لرفع نسبة المتطوعين في شتّى المجالات. وبذلك يرتبط مفهومُ العمل التطوعي بالتنمية الشاملة؛ من خلال مجموع الأعمال والبرامج التي تستهدف الإنسان وترقى به، ابتداءً من الفرد، ثمّ الأُسرة، ثمّ تمتدُّ إلى المجتمع؛ فصلاحُ الأُسرة من صلاح الفرد، وصلاح المجتمع من صلاح الأُسرة.

وتظهر حقيقةُ العمل التطوعي وخطّطه فيما يمكن أن تُحدِثه من تأثيرات وتغيرات في المجتمع باتجاه التنمية الشاملة؛ فهو ليس جهوداً تُبذَلُ وحسبُ لإنقاذ مُصابٍ، أو علاج مريضٍ، أو أموالاً تُنفق لسدِّ رمَقِ محتاجٍ، بل إنّ خطّط العمل التطوعي يجبُ أن تكون في اتجاه التنمية، وفي اتجاه بناء المجتمع فرداً وأُسرةً، ومن هنا يمكن أن نضع الأعمال في سياقها الصحيح المنتج حينما نخطِّطُ للبرامج الموجَّهة إلى كلِّ فئات المجتمع.

