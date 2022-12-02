الـ«شنغن».. إعفاء مشروط!

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أعلنت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي امس الخميس الموافقة على إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة شنغن بشروط.

وجاء في نص القرار الذي وافق عليه 42 عضوا مقابل رفض 16 عضوا انه في حالة دولة الكويت فإن أعضاء اللجنة يؤيدون الاعفاء من التأشيرة بشرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام والتي يجب أن تكون سارية قبل تنفيذ الاعفاء من خلال المفاوضات الثنائية.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لـ كونا إنه سيتم الإعلان عن موافقة اليوم في جلسة البرلمان الأوروبي الكاملة في ستراسبورغ في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضافت المصادر انه في حال أصر العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي على التصويت فستعقد جلسة للتصويت وفي حالة عدم الرغبة في اجراء التصويت فستتحول القضية مباشرة إلى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي للحصول على موافقته.

وأشارت إلى أن المجلس سيدرس النص المعتمد وقد يوافق عليه أو لا فيما لم يعرف بعد متى سيبدأ المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء الـ27 مناقشة القضية. كما وافقت اللجنة أيضا على الاقتراح المتعلق بإعفاء مواطني قطر وعمان والإكوادور.

وكان مقرر التقرير عضو البرلمان الأوروبي الألماني إريك ماركوارت قال: ان السفر بدون تأشيرة يقرب العالم من بعضه البعض ويعطي الاتحاد الأوروبي أداة قوية للدفاع عن حقوق الإنسان كما ان اعفاء التأشيرة ليس هدية للدول ولكنه فرصة للعمل على التقدم معا.

كما أشار النص إلى وجود مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الكويت وقطر وعمان لا سيما فيما يتعلق بحقوق العمال وحقوق المرأة وحرية الدين وحرية التعبير والحق في التجمع والتعذيب وعقوبة الإعدام. وقال نواب البرلمان الأوروبي إنهم يعتقدون أنه يمكن استخدام الاعفاء لتطوير الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج مؤكدين أن حوار حقوق الإنسان يجب أن يكون جزءا من هذا التطور.

وأكد النواب ضرورة إقامة حوار سنوي على الأقل وإبلاغ البرلمان الأوروبي بتطوراته مع ضرورة إلغاء الإعفاء من التأشيرة إذا لم يتم احراز تقدم في المجالات المثيرة للقلق.