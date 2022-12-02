«المالية»: «كاش الإجازات».. جاهز للصرف

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أعلنت وزارة المالية امس أنها جاهزة لصرف بدل الإجازات للجهات التي استكملت المتطلبات الإجرائية مشددة في الوقت ذاته على الجهات المعنية سرعة إصدار قرار الصرف.

وأكدت في بيان صحافي إنها ملتزمة بتعهداتها أمام لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ومجلس الأمة في البدء بصرف البدل النقدي لرصيد الإجازات أثناء الخدمة دون تأخير وفور إقرار الميزانية الذي تم في 16 نوفمبر الماضي متضمنا مبلغ 300 مليون دينار لتغطية كلفة بدل الإجازات.

وأضافت أنه تم توزيع هذا المبلغ من خلال إدراج الاعتمادات المالية للبدل النقدي في الجهات الحكومية المختلفة وفقا للسيولة المتاحة في الاحتياطي العام مع إمكانية النقل من الوفر الناتج في الباب الأول إلى بند البدل النقدي في نهاية السنة المالية.

واوضحت أنه سيتم إدراج مبالغ سنوية للبدل النقدي في ميزانيات السنوات القادمة وفق احتياجات الجهات الحكومية.

وأفادت بأنها خاطبت جميع الجهات الحكومية بتاريخ 16 نوفمبر الماضي بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وآلية الصرف والالتزام بالقيود التي وضعها مجلس الأمة بعرض طلبات الاستبدال على وحدة مراقبي التوظيف للتأكد من الاستحقاق وعلى وحدة الرقابة المالية للتأكد من سلامة الصرف.

وشددت الوزارة على أنها لم تضع أي شروط تعجيزية أو عراقيل في صرف البدل النقدي وأن المسؤولية الآن تقع على عاتق الجهات الحكومية المختلفة في الانتهاء من كشوف المستحقين وإصدار قرار الصرف مبينة أنه بمجرد اعتماد استمارة الصرف من وحدة الرقابة المالية سيتم إيداع المبلغ في حساب الجهة على الفور وفقا للإجراءات المالية المتبعة.

وأكدت أنها على أتم استعداد للتعاون مع كل الجهات الحكومية وتذليل أي معوقات قد يواجهها بعض هذه الجهات.