البنك المركزي: معدلات التضخم في الكويت.. معتدلة

الأولى

أفاد بنك الكويت المركزي أن معدلات التضخم في الكويت تعتمد على الأسواق الخارجية وتطورات الأسعار العالمية للسلع المستوردة، لافتا الى انه ليست القدرة كاملة على التحكم في معدل التضخم المحلي.

وأوضح في رده على سؤال للنائب أسامة الزيد أن معدل التضخم في شهر أبريل وصل الى 4.71% وتراجع في سبتمبر إلى 3.19%، موضحا ان تلك المعدلات لاتزال معتدلة نسبيا بالمقارنة مع دول العالم.

وقال ان فائض الميزان التجاري لدولة الكويت ارتفع بين عامي 2020 و2021 من 3781 مليون دينار إلى 9424 مليون دينار أي ما نسبته حوالي 149% مدفوعا بارتفاع أسعار النفط .