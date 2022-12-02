الجمعة 02 ديسمبر 2022 ,9 جمادى الأولى 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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الرئيسية
محليات
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اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
النهار Weekend
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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دوليه
إضاءات
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محاولة لإلغاء ماراثون البنوك.. إذا نجحوا الخطوة التالية... إلغاء البنوك !
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