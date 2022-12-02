السيسي: «المنصورة الجديدة» واحدة من 30 مدينة ذكية

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قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنَّ افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة يعتبر مشهداً جديداً من مشاهد الإنجاز التي تتحقق بسواعد المصريين، وبجهودهم الحثيثة المخلصة والتي تعيد رسم خارطة مصر كي تتسع لأحلام المصريين وتليق بتضحيات أبنائها من أجلها.

وأضاف السيسي، في كلمته أمس، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة: «نحتفل معاً بمدينة جديدة تزين دلتا مصر الطيبة الأصيلة وتم مراعاة كل متطلبات التحديث والتطوير اللازمة للمستقبل، كما تم تنفيذها طبقا لتخطيط علمي دقيق ومدروس ومعدلات تنفيذ غير مسبوقة وبشكل كامل لبناء مجتمع متكامل». وتابع أنَّ افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يأتي كجزء من خطة شاملة نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية لبناء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية في الدلتا والصعيد والقناة.

وشدد الرئيس السيسي خلال حديثه، على أن البلاد لن تنهض وتقوى إلا من خلال العمل والأفكار المستنيرة وليس الحديث فقط، قائلاً: «مش هنقدر نغني البلد دي غير بالأفكار عمل وفكر». ووجه الرئيس السيسي، بعمل برنامج مدته 5 سنوات أو 10 سنوات، بهدف تحسين دخل مربي الماشية، موضحاً أن هناك مليوني رأس ماشية في مصر نريد تطويرها، بمعدل كل سنة 100 ألف رأس ماشية تقريباً.

وأضاف السيسي: «لو بنضع أدينا في يد بعض ويكون الجهد مشترك من الدولة والمصانع ومنظمات المجتمع الدولي، ونجمع أموالاً ونساعد بها الناس ونعطي رأس ماشية سيتغير حياة المزارع، وليس أقل من 200 جنيه هيكسبها من رأس الماشية في اليوم».

مضيفاً: «منستكترتش أنا إحنا نعملها وأجيب الجمعيات والمصانع والحكومة ولو أي حد تاني، ونحط رقم كل سنة في برنامج حتى يبقا عندنا حلم بعد 5 سنين والدنيا هتتغير خالص، واللي يبقا عنده راسين هيجيب 400 جنيه في اليوم يعني 12 ألف جنيه في الشهر».

ووجه الرئيس السيسي، التحية والتقدير لجموع الشعب المصري العظيم، الذي يثبت كل يوم عبقريته الوطنية ويؤكد قدرته الجبارة، ويفرض إرادته في الحفاظ على وطنه ومقدراته، ويسعى دوماً للبناء وتحقيق السلام والتنمية». وتابع خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة: «يظل المواطن المصري هو بطل قصتنا القومية على مدار تاريخ أمتنا الوطنية، فهو وحدة بناء هذه الأمة وكنزها الباقي بلا فناء أو نهاية إن شاء الله، وبعزيمته وإرادته حقق الوطن البقاء، وبعقله وساعده تتحقق على أرض مصر الطيبة معجزة البناء».

وسلم الرئيس السيسي، على هامش افتتاحه المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، عدداً من عقود وحدات الإسكان الاجتماعي في محافظة الدقهلية لبعض المواطنين من أبناء محافظة الدقهلية، كما كرم الرئيس السيسي عدداً من النماذج المضيئة بمحافظة الدقهلية.

ومدينة المنصورة الجديدة تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر إحدى شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو متراً. وتعتبر «المنصورة الجديدة» شريانا جديدا للتنمية وتواكب الجمهورية الجديدة، كما تمثل قبلة حياة لأهالي منطقة الدلتا.

