أميركا تكشف اليوم عن «أخطر» مقاتلاتها

عربيات ودوليات

تستعد القوات الجوية الأميركية للكشف عن قاذفة «B-21 Raider» الشبحية الجديدة، في احتفال خاص سيقام في منشأة تابعة للشركة المصنعة «نورثروب غرومان» في مدينة بالمديل بولاية كاليفورنيا اليوم.

وقال دوغ يانغ، المدير العام بشركة «نورثروب غرومان» في بيان صحافي: «تعد الطائرة «B-21» أكثر الطائرات العسكرية تقدما على الإطلاق».

وكانت الشركة فازت في عام 2015 بعقد لتصميم وتطوير طائرة الجيل السادس من الطائرات الشبحية، لتحل محل أسطول القاذفات المتقادمة في سلاح الجو. وتم تكليف الشركة بصناعة 100 طائرة من هذا النوع، بتكلفة 692 مليون دولار لكل منها، وفق موقع سلاح الجو الأميركي.

وضم فريق التصنيع 8 آلاف شخص من الشركة ومتعاقدين، من بينهم 400 مورد في 40 دولة عملوا على تصميم واختبار وبناء الطائرات الهجومية «الأكثر تقدما في العالم»، وفق موقع الشركة المصنعة. وصممت الطائرة، وفق موقع الشركة، للقيام بمهام بعيدة المدى مع القدرة على حمل مزيج من الذخائر التقليدية والنووية. ويقول موقع سلاح الجو إنها طائرة شبحية خارقة مزدوجة القدرة قادرة على إيصال الذخائر التقليدية والنووية، وستشكل «العمود الفقري لقوة قاذفات سلاح الجو المستقبلية المكونة من «B-21» وB-52». وقالت الشركة عنها إنها «قادرة على اختراق أصعب الدفاعات لتوجيه ضربات دقيقة في أي مكان في العالم».

وتصفها بأنها «مستقبل الردع» لأنها ستكون محورية في دعم استراتيجية الردع الاستراتيجية، وبالإضافة إلى توجيه الضربات الدقيقة بعيدة المدى لأي هدف في أي مكان في العالم، ستوفر المعلومات الاستخبارية من خلال قدرات المراقبة والاستطلاع والهجوم الإلكتروني.

