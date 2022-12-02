لبنان.. البرلمان يخفق للمرة الثامنة في انتخاب رئيساً للبلاد

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: فشل البرلمان اللبناني، أمس، للمرة الثامنة في انتخاب رئيس جديد للبلاد، منذ شغور المنصب منذ مطلع نوفمبر، من جراء انقسامات سياسية وانهيار اقتصادي. وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري عقد جلسة تاسعة لانتخاب رئيس جديد الخميس المقبل بعد فشل الجلسة. وتعارض كتل رئيسة بينها حزب الله، والموالون في مجلس النواب، النائب ميشال معوّض، وتصفه بأنه مرشح «تحدٍّ»، داعية إلى «التوافق سلفاً» على مرشح قبل التوجه إلى البرلمان لانتخابه. وتمثلت أبرز نتائج فرز الأصوات في حصول عصام خليفة على 4 أصوات، وزياد بارود على صوتين، وأوراق ملغاه: 5، وأوراق بيضاء 52، لبنان الجديد 9، وأسماء أخرى 2، وذلك وفقا للوكالة الوطنية للإعلام. ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز، وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتاً من 128، وهو عدد أعضاء البرلمان. ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله فرض مرشحه. ويعدّ التوافق على شخصية الرئيس مفتاحاً لانتخاب رئيس لبناني، لكن هذا الأمر يرتبط بتوافقات إقليمية ودولية، بحسب مراقبين. أما ولاية الرئيس اللبناني فتدوم فترة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى. ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني (وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفياً)، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.