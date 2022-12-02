محمد بن زايد: الإمارات بدأت مرحلة جديدة في تاريخها

عربيات ودوليات

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن بلاده مرت خلال الخمسين عاماً الماضية بمراحل عديدة في رحلتها الناجحة من «التأسيس» إلى «التمكين»، حيث لكل مرحلة أهدافها وسماتها وآليات عملها.

جاء ذلك في كلمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة اليوم الوطني للدولة الـ51، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات «وام».

وأضاف: «سيبقى نهج دولة الإمارات الراسخ في البناء والتطوير وتعزيز المكتسبات والارتقاء بالطموحات لتحقيق انطلاقة تنموية كبرى ونوعية في كل الجوانب، من خلال التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة واستثمار الفرص التي تتيحها هذه المجالات لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية».

ودعا إلى أن يكون العنوان الأساسي للمرحلة المقبلة هو مضاعفة الجهد والعطاء وإعلاء قيمة العمل والكفاءة والتفاني في أداء الواجب.

وشدد على أن المرحلة المقبلة مرحلة عمل ومثابرة وإنجاز وتنافس، ولا مجال فيها للتهاون أو التراخي لأن الطموحات الكبيرة تحتاج إلى عزيمة أكبر.

وأكد أن لدى دولة الإمارات إدراكاً كاملاً لطبيعة التحولات من حولها وما بها من تحديات وفرص، ونعمل على استثمار هذه الفرص والتعامل مع التحديات بنهج واضح وفاعل وشامل.

وتابع: «نعتمد على مواردنا وقدراتنا وسواعد أبنائنا وعقولهم.. ونتعاون بصدق وإيجابية مع أصدقائنا وأشقائنا.. ونتحرك في الإقليم والعالم بوعي لتعظيم مصالحنا الوطنية.. ونعزز شراكاتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الفاعلة مع مختلف دول العالم لخدمة أهدافنا التنموية.. ونتبنى سياسات متزنة ومتوازنة ومسؤولة على الساحتين الإقليمية والدولية».

وأكد أن الامارات بدأت مرحلة جديدة في تاريخها وستبقى شريكا أساسيا وداعما لكل ما يحقق التنمية والتقدم للبشرية.

وقال رئيس دولة الإمارات إن التحولات في العالم خلال السنوات الأخيرة أكدت أهمية تعزيز جميع مظاهر التعاون الإقليمي بين الدول التي تنتمي إلى منطقة واحدة أو نطاق جغرافي واحد، كما هو الحال بالنسبة للدول العربية عامة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة، حيث تمتلك هذه الدول من إمكانات التقارب والتكامل التي ربما لا تتوفر لغيرها في مناطق العالم الأخرى.

وتحتفل الامارات اليوم الجمعة بيومها الوطني الـ51 الذي يصادف ذكرى قيام اتحاد اماراتها السبع الذي تأسس عام 1971 ويمثل مرحلة تاريخية مهمة لمسيرة الدولة وانجازاتها الحديثة في جميع المجالات.

