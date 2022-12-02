كرواتيا تأهلت وبلجيكا ودَّعت المغرب أعاد كتابة التاريخ

دوليه

أعاد المغرب كتابة التاريخ ببلوغه الدور الثاني من مونديال قطر 2022 عقب فوزه المستحق على كندا 2-1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين أمس على ستاد الثمامة في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة، التي شهدت تعادل المنتخبين الكرواتي والبلجيكي، وصيف وثالث النسخة الأخيرة توالياً، سلباً، في المباراة التي أقيمت في التوقيت ذاته على ستاد أحمد بن علي، ليترافق «الكروات» مع «أسود الأطلس» إلى ثمن نهائي البطولة المستمرة في قطر حتى 18 الشهر الحالي.

وبهاتين النتيجتين اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدماً على كرواتيا الثانية (5 نقاط)، فيما ودعت بلجيكا الثالثة (4 نقاط) العرس المونديالي مع كندا الأخيرة (دون أي نقطة).

وكرر «أسود الأطلس» إنجازهم في مونديال المكسيك 1986 عندما باتوا أول منتخب عربي وإفريقي يتخطى الدور الأول، قبل أن يخسر بصعوبة أمام ألمانيا الغربية بهدف قاتل في الدقيقة 89 سجله لوثار ماتيوس من ركلة حرة من خارج المنطقة مستغلا خطأ فادحاً للجدار البشري.

وفي اللقاء الذي أقيم على ستاد الثمامة مساء أمس بحضور جماهيري غفير ساند «أسود الأطلس»، سجل للمغرب حكيم زياش في الدقيقة الرابعة ويوسف النصيري في الدقيقة 34، يينما سجل لكندا نايف أكرد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 44.

ولم يتأخر المنتخب المغربي عندما استفاد حكيم زياش من خطأ للحارس ميلان بورجان الذي حاول إبعاد الكرة، لكنه وضعها أمام نجم اسود الأطلس الذي استغل خروج الحارس وسددها للمرمى الفارغة، مسجلا الهدف الأول.

وواصل المنتخب المغربي ضغطه، خاصة من الجهتين اليمنى بواسطة زياش ومن الجهة اليسرى من سفيان بوفال.

وفي الدقيقة 16 شهدت أول فرصة خطيرة للمنتخب الكندي، بعد انطلاقة من الجهة اليمنى ووصلت الكرة لبوشنان الذي كان أمام المرمى وتابع الكرة دون أن يلمسها.وفي الدقيقة 24، تمريرة من حكيمي للنصيري الذي انطلق في مربع العمليات، ومن تسديدة أرضية سجل الهدف الثاني للأسود.

وعجز المنتخب الكندي في الوصول لمرمى الحارس بونو، أمام الضغط الذي مارسه لاعبو منتخب المغرب.وفي الدقيقة 34 محاولة جيدة من الجهة اليمنى قادها زياش ومرر لصابيري، الذي سدد أمام المرمى، غير أن أحد المدافعين تصدى للكرة وهي في طريقها للمرمى.

وفي الدقيقة 44 انسلال جيد من المدافع كاي من الجهة اليسرى لأكوديبي ومرر كرة أرضية في مربع العمليات، لكن مسارها تغير بعد أن لمسها نايف اكرد وسجل بالخطأ في المرمى.

دخل المنتخب الكندي في الشوط الثاني مهاجما، وترك المنتخب المغربي له المبادرة والاستحواذ على الكرة، لذلك بحث عن الوصول لمرمى الحارس بونو.

وكاد جينيور أن يسجل الهدف بعد متابعة جيدة للكرة من تمريرة ألفونسو، حيث مرت محادية.

وقام المدرب وليد الركراكي بتغييرين وأشرك سليم أملاح وزكرياء أبو خلال بدلا من عبدالحميد صابيري وسفيان بوفال.

وشهدت الدقيقة 72، فرصة خطيرة للمنتخب الكندي، من رأسية أديبا، حيث ردت العارضة الكرة. وأشرك الركراكي كل من عبدالرزاق حمد الله وجواد ياميق بدلا من حكيم زياش وعز الدين أوناحي في الدقيقة 77، وكاد الحارس بونو أن يرتكب خطأ فادحا بعد أن ضاعت منه الكرة أمام لاعب كندي قبل أن يتدارك وينقض عليها. ولم يستغل حمد الله هجمة مرتدة، حيث احتفظ بالكرة ولم يمرر لأبو خلال الذي كان وحيدا أمام المرمى، ولم تشهد الدقائق التالية أي جديد ليحقق المغرب انتصارا مستحقا ويصعد للدور الثاني.

