أدو: مواجهة أوروغواي صعبة

دوليه

أكد أوتو أدو المدير الفني للمنتخب الغاني، أن مباراة أوروغواي ستكون قوية وصعبة، موضحا أن الجميع يعلم ما حدث في مونديال 2010.وقال أدو في المؤتمر الصحفي إن منتخب أوروغواي يضم العديد من اللاعبين الرائعين، موضحا أنها ستكون مباراة صعبة، ويجب التركيز على الجانب البدني.وعن تألق محمد قدوس نجم أياكس الهولندي، أشار إلى أنه لاعب ممتاز، كما أن هناك العديد من اللاعبين الرائعين، وخاصة في خط الدفاع.وأضاف «قدوس يقوم بعمل رائع، كما أن المدافعين يبذلون مجهودا كبيرا للحد من هجمات المنافسين».وعن الثأر من مباراة ربع نهائي كأس العالم 2010، التي فازت بها أوروغواي، أكد أن الجميع مطالب ببذل الجهد بغض النظر عن الثأر، موضحا أنه استعد للمباراة مثل أي لقاء.وأوضح أن المنتخب الغاني لا يشعر بالضغط من هذه المواجهة، مؤكدا أن مباراة 2010 كانت يوما حزينا للكرة الغانية، ولكن بالنسبة له كمدرب هذه مباراة طبيعية ولا يمكن تغيير الماضي بشأن ما حدث.

