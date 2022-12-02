سواريز: لن أعتذر لغانا عن واقعة 2010

دوليه

ذكر لويس سواريز، نجم منتخب أوروغواي إنه جاهز لخوض مواجهة غانا، اليوم، على ستاد الجنوب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات. واعتبر سواريز خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق المواجهة، أنه يجب عليهم الدخول بأجواء المباراة بشكل جيد وأن يحققوا الانتصار. وأضاف أنه حاضر مع الفريق لمواجهة التحديات وأنه سيكون على قدر المسؤولية. وشدد على أنه هادئ قبل مواجهة اليوم، وأنهم مصممون على تحقيق الفوز والتأهل لثمن النهائي.واعتبر أن مدرب أوروغواي دييغو ألونسو أسيء فهمه خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة السابقة أمام البرتغال، حيث شدد على أن كل المدربين يصرون على الفوز.وأكد أنه لا يريد أن يعتذر عما حصل مع منتخب غانا في وقت سابق، ولا يوجد شيء ليعتذر عنه، موضحا أنه إذا كان قد أخطأ فقد حصل على بطاقة ملونة.ومنع سواريز هدفًا لمنتخب غانا في مباراة أوروغواي في مونديال 2010 وحرم المنتخب المغربي من العبور إلى نصف النهائي. وأضاف أنه من الرائع أن يرى دعم جماهير البرازيل له، لكنه الآن يفكر بكأس العالم، مشيرا إلى أنه ممتن لتلقي العروض لكنه سيترك كل الأمور إلى ما بعد المونديال.وأضاف: «كرة القدم مسيرة، لقد قمت بخطأ ضد جورجيو كيليني في وقت سابق ومن بعدها أصبحنا أصدقاء، إنها كرة القدم».

