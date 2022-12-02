البرازيل في «بروفة تحضيرية» وسويسرا تواجه صربيا

دوليه

سيكون ستاد 974 في الدوحة اليوم على موعد مع معركة طاحنة بين الدفاع والهجوم، وذلك حين تلتقي سويسرا مع صربيا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة، فيما تخوض البرازيل «بروفة» تحضيرية للأدوار الإقصائية بمواجهة الكاميرون المتمسكة ببصيص أمل على ستاد لوسيل.

وتتصدر البرازيل ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط تليها سويسرا بـ 3 نقاط، ثم الكاميرون وصربيا برصيد نقطة واحدة لكل فريق.

بين فريق سويسري متماسك دفاعياً أقصى فرنسا بطلة العالم من ثمن نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي ثم تسبّب بغياب إيطاليا عن النهائيات العالمية للمرة الثانية توالياً، وآخر صربي يضمّ في صفوفه لاعبين مثل دوشان تاديتش وألكسندر ميتروفيتش ودوشان فلاهوفيتش، ستكون مواجهة الجمعة نارية بكل ما للكلمة من معنى. وما يزيد من الميول السويسري الى الدفاع الذي سمح لهم بالفوز على الكاميرون 1- 0 ثم بإجبار البرازيل على الانتظار حتى الدقيقة 83 لتسجيل هدف التأهل الى ثمن النهائي، أن رجال المدرب مراد ياكين بحاجة الى التعادل لضمان تجاوز دور المجموعات للمرة الثالثة توالياً، فيما لا بديل لصربيا عن الفوز بعد خيبة التعادل في الجولة الثانية مع الكاميرون 3-3.

كل هذه الحسابات مرتبطة بفوز أو تعادل البرازيل مع الكاميرون التي تملك نقطة واحدة وبحاجة الى فوز مستبعد جداً على «السيليساو» الذي خرج منتصراً من مواجهتيه السابقتين في النهائيات مع المنتخب الإفريقي (3-0 عام 1994 و4-1 عام 2014).

بالنسبة للحارس السويسري يان سومر فقال:»سنذهب الآن الى مباراتنا النهائية (أمام صربيا)» وفق ما أفاد بعد الخسارة أمام البرازيل. هذه المواجهة ستكون إعادة لما حصل عام 2018 حين تواجدت سويسرا وصربيا والبرازيل أيضاً في مجموعة واحدة.

حينها وبعد التعادل افتتاحاً مع البرازيل 1-1، تسبّبت سويسرا بخروج صربيا من دور المجموعات بالفوز عليها في الجولة الثانية 2-1 بهدفي غرانيت تشاكا وجيردان شاكيري.

وفي لوسيل، تسعى البرازيل الى التحضر من أجل ثمن النهائي وضمان الصدارة من دون الالتفات الى نتيجة المباراة الثانية.

ويحتاج فريق تيتي الذي يغيب عنه نجمه نيمار بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها افتتاحاً أمام صربيا، الى التعادل كي يضمن الصدارة.

أما بالنسبة للكاميرون، فلا بديل عن الفوز إذا ما أرادت الدخول في حسابات التأهل الى ثمن النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخها، بعد أولى عام 1990 في إيطاليا حين وصلت الى ربع النهائي بقيادة أسطورتها روجيه ميلا.

