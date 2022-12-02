الأزرق والعراق ودياً 30 الحالي

دوليه

يحل الأزرق ضيفاً على نظيره العراقي يوم 30 الشهر الحالي في لقاء ودي بين الطرفين بمناسبة افتتاح ملعب الميناء الأولمبي في مدينة البصرة، كما يأتي تحضيراً لبطولة «خليجي 25» التي تنطلق في المدينة ذاتها يوم 6 يناير المقبل. وكان وفد الأزرق عاد إلى البلاد مساء أمس بعد ختام معسكره الخارجي الذي أقامه بمدينة دبي الإماراتية. وأسفر التدريب الذي أقيم أول من أمس عن إصابة اللاعب خالد ابراهيم بشد بالعضلة الخلفية، حيث سيخضع إلى الفحوصات الطبية لتحديد برنامج التأهيل وفترة العلاج. وأعرب مدرب الأزرق البرتغالي روي بينتو، عن رضاه للفائدة التي تحققت في المعسكر، حيث منحته المباراتان الوديتان الفرصة للوقوف على مستوى كل لاعب، كما ساهمتا في زيادة التجانس بين اللاعبين خصوصاً أن صفوف الأزرق تضم عدداً من العناصر التي تشارك مع المنتخب للمرة الأولى. وأوضح المدرب البرتغالي أن الفرصة لا تزال مواتية لكل لاعب يمتلك امكانيات مميزة وقادر على خدمة الأزرق في الاستحقاقات المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتابع منافسات البطولات المحلية لمراقبة اللاعبين، واختيار الأفضل والأنسب للقائمة المقبلة.