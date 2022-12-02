مبارك العبدالله: حريصون على تحفيز الشباب على الإبداع والابتكار

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تنطلق اليوم بطولة الكويت العشرين للشطرنج السريع، التي ينظمها الاتحاد الكويتي للشطرنج برعاية الشيخ مبارك العبدالله، إذ تهدف المسابقة التي قسمت إلى 9 جولات لتشجيع هواة ومحبي هذه الرياضة وتطوير مهاراتهم وتعزيز التنافس بينهم.

وبهذه المناسبة، أكد راعي البطولة الشيخ مبارك العبدالله حرصه على إقامة هذه المسابقة، لما لها من أهمية كبرى في تنمية الشخصية وصقلها، وتحفيز القدرات الذهنية على الإبداع والابتكار، لكونها من الألعاب الفردية المبنية على المهارة العقلية، لا على الحظ.وأضاف أن مسؤولية إعداد أجيال واعية تقدر الرياضة الذهنية تقع على عاتق الجميع. ومن هذا المنطلق أعلن الشيخ مبارك عن إقامة بطولة سنوية للناشئين تحت رعايته بدءا من العام المقبل تشجيعاً للمواهب، لافتاً إلى محبته للعبة الشطرنج من ناحية، ولقناعته بأنها تنشط الذهن، وتوسع المدارك، وتكسب الشخص مهارات التخطيط والتنظيم، وتجعله يعتاد التصرف بأريحية في ظل الظروف الضاغطة، «وهذا ما نأمل أن يتمتع به الناشئون جميعاً.»

وأوضح الشيخ مبارك العبدالله أن هذه المسابقة تحفز على التخطيط والاستراتيجية في صنع القرار، كونها تتطلب تركيز في الذاكرة، ومهارات ذهنية عالية وسرعة بديهة فائقة لتحقيق الفوز، لافتا إلى أن «هذا أقل شيء يمكن أن نقدمه للكويت وشباب وشابات الكويت لملء أوقات فراغهم بما ينفعهم».من جانبه عبر رئيس لجنة التحكيم في النادي الكويتي للالعاب الذهنية خلف العازمي عن سعادته بانطلاق بطولة الكويت الـ20 للشطرنج السريع برعاية كريمة من الشيخ مبارك العبدالله، مؤكدا أن الشطرنج من الألعاب الذهنية التي تحظى باهتمام عالمي ومحلي، وأن رعاية الشيخ مبارك تعطي قوة لهذه اللعبة المميزة.وأضاف العازمي أن نادي الكويت للألعاب الذهنية حريص على بذل جهود واسعة لتدريب وتأهيل النشء والشباب والكبار ونشر لعبة الشطرنج بين المواطنين، لأن الرياضة بجميع أنواعها تعتبر درعا حامي لجميع الأجيال كما أنها تسهم في بناء الأجيال وتنميتهم ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، منوها بأن رأس المال البشري هو أساس رؤية الكويت التنموية.

