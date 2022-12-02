فوز القرين والشباب في «السلة»

دوليه

حقق القرين انتصارا مستحقا على اليرموك 101-88 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة والتي شهدت أيضاً فوز الشباب على التضامن 88-68. وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مواجهات في نصف النهائي. ورفع القرين رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين وهزيمتين وهو الرصيد ذاته للشباب لكن من انتصار و4 هزائم، بينما ارتفع رصيد اليرموك والتضامن إلى 5 نقاط لكل منهما. في المباراة الأولى تكافأت الفرص في الربع الأول بين القرين واليرموك نظراً لتقارب مستوييهما لينتهي الربع لصالح الأول بفارق سلة واحدة 24-22. وبدأ القرين يفرض أفضليته على اللقاء في الربع الثاني بفضل تحركات لاعبيه في الجانبين الدفاعي والهجومي ليوسع الفارق إلى 10 نقاط في نهاية الربع 52-42، ولم يختلف الربع الثالث عن سابقه إذ واصل القرين أفضليته وانهاه 73-63، قبل أن يحافظ على تقدمه في الربع الأخير وينهي المباراة لصالحه 101-88. وفي المباراة الثانية تفوق الشباب على خصمه التضامن في الفترات الاربع حيث انهى الربع الأول 26-16، والثاني 49-30، والثالث 69-44، قل أن ينهي اللقاء لصالحه 88-68.