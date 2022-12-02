معلول يتحسر على الخروج

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عبر علي معلول ظهير المنتخب التونسي، عن حسرته الكبيرة لعدم تأهل نسور قرطاج لثمن النهائي. وقال معلول، في تصريح مصور نشره الاتحاد التونسي لكرة القدم: «كان من الممكن أن نتأهل إلى الدور الثاني لكن للأسف لم يكن مصيرنا بين أيدينا، كنا ننتظر نتيجة مباراة أستراليا والدنمارك لنتمكن من التأهل، لكن جاءت النتيجة عكس توقعاتنا». وأضاف معلول، على صفحة الاتحاد التونسي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «واجهنا بطل العالم، وتركنا انطباعات طيبة وحققنا فوزا تاريخيا لكن لم يصاحبه التأهل للأسف.. دخلنا المونديال جيدا بتحقيق تعادل مع الدنمارك إلا أننا للأسف أضعنا مباراة أستراليا، ولذلك كان من الضروري أن تكون لنا ردة فعل قوية من أجل الجماهير التونسية التي حضرت بأعداد كبيرة في قطر، الحمد لله لم نخذلها وحققنا فوزا على بطل العالم حتى وإن كان هذا الفوز غير كاف للتأهل». وتابع لاعب الأهلي المصري قائلا: «منتخبنا يقوم بعمل كبير في السنوات الأخيرة، على الجميع أن يقف وراء هذا المنتخب».

