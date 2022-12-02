ليكي: نترقب ما هو قادم

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أكد ماثيو ليكي نجم منتخب أستراليا، أنه عاش مشاعر عديدة، حتى حقق فريقه الفوز على الدنمارك 1-0 في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة. واختير ليكي رجل المباراة، بعدما سجل هدف فوز أستراليا الذي قاد منتخب بلاده للتأهل إلى ثمن النهائي، في الوصافة خلف فرنسا بفارق الأهداف. وأشار ليكي في المؤتمر الصحافي إلى أن المنتخب الأسترالي استحق الفوز، موضحا أن التأهل كان حلما جميلا وتحقق بالنسبة للاعبي المنتخب، والجميع يترقب ما هو قادم. وأكد أنه يملك مشاعر رائعة، خاصة أنه منذ الطفولة يحلم بالمشاركة في كأس العالم منذ أن شاهد منتخب أستراليا في المونديال، مبديا فخره بالتأهل. وأوضح أنه لم يكن يعلم أن منتخب تونس سجل هدف التقدم على حساب فرنسا بسبب ضيق الوقت بين هدف تونس، وهدف تقدمه لأستراليا. ولفت أنه سيطر على الكرة في لعبة الهدف وسدد بهدوء وسكنت الكرة الشباك، موضحا أن المباراة في مجملها كانت رائعة، كما أن فريقه تعامل بشكل مميز والتغييرات كانت في الوقت المناسب.

