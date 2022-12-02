ديشان: شاركت بالبدلاء لإراحة الأساسيين

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كشف المدير الفني لمنتخب فرنسا ديديه ديشان عن سبب قراره بإشراك عدد كبير من البدلاء في لقاء تونس. وفاز نسور قرطاج 1-0 على منتخب الديوك «حامل اللقب» في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة.

وقال ديشان في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «فضلت أن أشرك بعض البدلاء لكي لا تتأثر لياقة الأساسيين، كنت أعي أنه ليس لديهم الخبرة الكافية لكنهم جزء من الفريق».

وواصل: «اللاعبون ليسوا سعداء صراحة، سنرى النتيجة خلال أيام، ننزل أرض الملعب وكلنا طاقة، لكن مباراة ثمن النهائي ستكون الرابعة لنا خلال 12 يوما، نحتاج للراحة لتقديم أداء أفضل. أداء اليوم كان ضعيفا».

وتابع: «رغم ذلك أشعر بارتياح، كان يمكن أن نؤدي بشكل أفضل، قدمنا مباريات جيدة أمام الدنمارك وأستراليا، وسنقدم مباراة قوية بعد 4 أيام». وأضاف: «لن ألوم أحدا مهما كان (بعد الخسارة من تونس). المكسب والخسارة مسؤولية كل الفريق، ونحتاج جميع اللاعبين في المباريات المقبلة».

ورد على حقيقة اعتراضه على الحكم بعد إلغاء هدف غريزمان: «لم أعترض على الحكم بعد المباراة فقد كنت مع أفراد أسرتي». واستطرد «لست قادرا على حفظ كل قوانين التحكيم، لكن هل يمكن العودة عن القرار بعد إنهاء المباراة؟ تحدثت مع الحكم لكن لن أفصح عن مضمون ما دار بيننا». وقال ديشان: «هذه المباراة لا تلغي نتائجنا السابقة، ولا نقدم ضمانات للمستقبل، لدي بعض الخبرة ونحن بطبيعة الحال ننتقل من مباراة لأخرى». واسترسل: «الآن تأهلنا إلى ثمن النهائي، وعلينا تقبل الهزيمة، رغم أنها لم تسعدنا. يجب أن نستعد لما ينتظرنا الأحد المقبل في السادسة مساء بهدوء وتركيز».

وأكمل مدرب الديوك: «بعض لاعبي فرنسا يعانون من تشنجات عضلية ويلعبون رغم ذلك، وينطبق الأمر نفسه على الفرق الأخرى». وزاد قائلا: «أكتشف الملاعب يوما بعد آخر، وأراها رائعة. العشب جيد. الدعم الجماهيري للفريق التونسي كان كبيرا، والصافرات وحماس المشجعين يعد جزءا من كرة القدم». وأتم ديشان تصريحاته قائلا: «أفضل عدم الحديث عن لاعبي الخصوم، لكني أعرف لاعبي تونس جيدا، وقدموا مباراة جيدة رغم أنهم لم يتأهلوا».

