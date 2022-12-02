أرنولد: يبدو أننا أمام جيل ذهبي

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عبر غراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا، عن فخره بما قدمه اللاعبون بإنجاز التأهل إلى ثمن النهائي. وقال مدرب أستراليا في المؤتمر الصحافي عقب الفوز 1-0 على الدنمارك «صعدنا بعد غياب طويل منذ 2006، تأهلنا وقتها برصيد 4 نقاط، والآن نصعد برصيد 6 نقاط، يبدو أننا أمام جيل ذهبي».

وأضاف: «أنا على قرب من هذا الجيل الذي أدربه منذ سنوات، كما أنني دربتهم في الأولمبياد وهم لاعبون يملكون القدرة على الوصول لأبعد ما يمكن». وتابع: «منتخب أستراليا كان آخر مرشح بين منتخبات آسيا للتأهل واستكمال المشوار، لكننا حققنا هدفنا بالتأهل، أؤمن بالكرة الآسيوية وقدرتها على تحقيق إنجازات كبيرة في المونديال». وطالب مدرب أستراليا، بمنح شعب بلاده عطلة رسمية، لمنح الجميع الفرصة للاحتفال بهذا الصعود.

