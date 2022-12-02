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فرنسا تشتكي


قرر الاتحاد الفرنسي، أول من أمس، تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي «فيفا»، بشأن إلغاء هدف أنطوان غريزمان نجم الديوك، ضد تونس. وخسر المنتخب الفرنسي بهدف دون رد أمام تونس، ضمن منافسات الجولة الثالثة. وسجل غريزمان، هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة، لكن الحكم ألغى الهدف عقب العودة إلى تقنية الفيديو. ووفقا لإذاعة مونت كارلو وصحيفة ليكيب، فإن الاتحاد الفرنسي أعلن تقديم شكوى لفيفا ضد إلغاء هدف غريزمان، مشيرين إلى أنه لا يحق للحكم العودة إلى تقنية الفيديو لمراجعة اللعبة، بعد أن أطلق صافرة نهاية المباراة. ويحق للاتحاد الفرنسي، تقديم شكوى على القرار، خلال 24 ساعة فقط من المباراة.


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