غريزمان: الهزيمة لن تؤثر فينا

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قال المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إن منتخب بلاده لم يكن في كامل تركيزه أمام تونس، كما واجه بعض الصعوبات بسبب التغييرات في المباراة التي انتهت بهزيمته 0-1 أول من أمس. وتأهل الديوك إلى الدور الثاني قبل الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة، التي شهدت أيضًا تأهل المنتخب الأسترالي بالفوز على الدنمارك 1-0. وحسم المنتخب التونسي مباراته أمام فرنسا بهدف وحيد سجله وهبي الخزري. وقد شهدت الثواني الأخيرة من المباراة إلغاء هدف للنجم غريزمان بداعي التسلل. وقال غريزمان، عقب المباراة التي أقيمت على ملعب استاد المدينة التعليمية: «لم نكن بكامل تركيزنا في هذا اللقاء، حيث كنا متأهلين بالفعل للدور الثاني، هذه الخسارة لن تؤثر فينا وفي تركيزنا». وأضاف: «للأسف كنا نسعى للفوز، لكن كانت هناك تغييرات كثيرة بالفريق، ولم يلعب البعض في مراكزهم، كان أمرًا صعبًا بالنسبة للعديد من اللاعبين». وتابع: «في الشوط الثاني، حاولنا الضغط والعودة في النتيجة ولكن لم نوفق.. شيء جيد أن يساهم الجميع في كأس العالم، والآن علينا التحلي بالهدوء والعمل بعضنا مع بعض».