أوتشوا: أنا حزين

دوليه

أعرب غوليرمو أوتشوا حارس مرمى المكسيك، عن حزنه من عدم صعود فريقه إلى ثمن النهائي. وقال أوتشوا: «هذا عار، فقدنا فرصة تأهل قوية، حاولنا فعل أقصى ما لدينا». وأضاف: «لم أشعر بشيء بعد هدف السعودية (سجله سالم الدوسري) لأننا كنا في النهاية نحتاج تسجيل هدفين، هم أبلغونا بذلك على الدكة، كما أن الإنذارات كانت مهمة، وتلعب دوراً في حسم التأهل».

وتابع حارس مرمى كلوب أميركا المكسيكي: «المدرب طلب منا اللعب بنفس الشكل، لعبنا بطريقة مميزة وخلقنا فرصاً عدة، السعودية أيضا كانت تريد الفوز، سعيد بزملائي». واختتم أوتشوا تصريحاته قائلاً: «المشاركة في كأس العالم؟ لا أفكر في ذلك، حاليا أنا حزين من النتيجة، السعودية فريق مميز ومهاجموه رائعون رغم أن كلهم محليون».

