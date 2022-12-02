أليستر: كان حلماً وتحقق

دوليه

قال أليكسيس أليستر أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين وبولندا: إن فوزه بجائزة رجل المباراة تمثل له مشاعر مميزة خلال مشاركته في البطولة. وحقق راقصو التانغو فوزا مثيرا على حساب بولندا 2-0. وعبر أليستر، خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة، عن سعادته قائلاً: «سعيد بهدفي الأول، وأعتقد أنه كان حلما وتحقق». وتابع: «نحن فخورون جدا، وتسجيل هدف لي يمثل حافزا كبيرا للمباراة التالية». وشدد على أن المنتخب الأرجنتيني أراد التعويض، وأن يهدأ بعد الخسارة الأولى أمام السعودية، أن يلعب عناصره كفريق واحد. واعتبر أنه بعد إهدار ليونيل ميسي لركلة الجزاء، كان عليهم أن يكونوا إيجابيين من أجل الفوز، وتحقق ذلك مع بداية الشوط الثاني.

