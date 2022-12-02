ميسي: غاضب بسبب ضياع ركلة الجزاء

دوليه

علق ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، على انتصار فريقه على بولندا بهدفين دون رد، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقال ميسي، في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «أنا غاضب من ضياع ركلة الجزاء، لكن أعتقد أن الفريق أصبح أقوى بعد خطأ مني. كنا نعلم أنه بمجرد أن يأتي الهدف الأول فإن المباراة ستتغير». وأضاف: «مواجهة أستراليا في ثمن النهائي ستكون صعبة للغاية. أي منتخب يستطيع التفوق على الآخر. كل شيء متساوٍ للغاية. علينا الاستعداد للمباراة بأفضل طريقة نقوم بها دائماً».

واختتم النجم الأرجنتيني: «علينا التحلي بالهدوء والتركيز على مباراة تلو الأخرى. الآن هناك كأس عالم أخرى ستبدأ. نأمل أن نحافظ على ما فعلناه». وكان فويتشيك تشيزني، حارس منتخب بولندا، تصدى لركلة جزاء ميسي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وفاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره البولندي بفضل هدفين خلال الشوط الثاني في ختام منافسات المجموعة الثالثة، ليتأهل المنتخبان معا إلى الدور ثمن النهائي. وسجل أليكسيس ماك أليستر الهدف الأول بعد الاستراحة بدقيقة واحدة، وأضاف خوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 67، لتنجح الأرجنتين في تعويض إهدار ميسي لركلة الجزاء.

وكانت الأرجنتين، بطلة نسختي 1978 و1986، مطالبة بالفوز لضمان تأهلها بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية، فتابعت صحوتها عقب خسارتها المفاجئة أمام السعودية 1-2 في الجولة الأولى، وحققت فوزها الثاني بعد تخطيها المكسيك 2-0.

وبحثت الأرجنتين منذ البداية عن هز شباك البولنديين وخلق مهاجموها العديد من الفرص بدون ترجمتها إلى أهداف، أمام التألق اللافت لحارس مرمى يوفنتوس الإيطالي فويتشيك تشيزني الذي أنقذ مرماه من أكثر من فرصة أبرزها ركلة جزاء لميسي.

وانتظرت الأرجنتين الشوط الثاني لفك شفرة دفاع بولندا وسجلت هدفين كانا كافيين لتخطيها الدور الثاني حيث ستلاقي أستراليا ثانية المجموعة الرابعة، فيما تلعب بولندا مع متصدرتها فرنسا حاملة اللقب.

