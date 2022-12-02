تشيزني: كنت محظوظاً

دوليه

تحدث فويتشيك تشيزني حارس مرمى بولندا، عن تصديه لركلة جزاء ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني، أول من أمس، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقال تشيزني في تصريحات أبرزها موقع فوتبول إيطاليا: «كنت محظوظا مرتين في هذه المسابقة، إنها لحظة رائعة في مسيرة اللاعب، كأس العالم أعلى مستوى قد تلعب به، وهذا أمر استثنائي».

وأضاف: «تحتاج إلى القليل من العمل لإنقاذ ركلات الجزاء، لكن من أجل التصدي لركلة جزاء ميسي، فأنت بحاجة إلى بعض الحظ أيضا». وتابع: «علينا أن نقدم المزيد ضد فرنسا. كان من الغريب التعامل مع مباراة يكفينا فقط تحقيق التعادل كي نتأهل».

واختتم: «استقالة مجلس إدارة يوفنتوس؟ إنه أمر محزن، أنييلي رجل عظيم، لكن الحياة مستمرة في كرة القدم، اللاعبون سيبذلون قصارى جهدهم من أجل قميص الفريق رغم الفوضى».

