رينارد: المكسيك كانت أفضل

دوليه

أكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، أن المكسيك كانت أفضل كثيرا من الأخضر في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس. وفشل المنتخب السعودي في بلوغ ثمن نهائي المونديال، بالخسارة 1-2 أمام المكسيك، على استاد لوسيل، في ختام دور المجموعات.

وقال رينارد في تصريحات لقناة الكأس القطرية: «المكسيك كانت أفضل كثيرا في اللعب، هذه كرة القدم في النهاية على أي حال».

وأضاف: «لم نلعب بشكل جيد في اللقاء، المكسيك لعبت مباراة جيدة وسجلت هدفين».

وأتم: «بشكل عام، النتيجة النهائية لم تعكس المستوى في المباراة».

وبدّدت المكسيك حلم السعودية بتكرار انجاز عام 1994 وبلوغ الدور ثمن النهائي بالفوز عليها 2-1 لكنها ودعت المسابقة معها لتخلفها بفارق الاهداف عن بولندا التي خسرت امام الارجنتين 0-2 في المجموعة ذاتها. وتقدمت المكسيك بهدفي هنري مارتن (47) ولويس تشافيس (52)، وردت السعودية بهدف متأخر لسالم الدوسري (90+5). وتصدرت الارجنتين المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 4 نقاط لبولندا التي تأهلت بفارق الاهداف عن المكسيك، في حين تجمد رصيد السعودية عند 3 نقاط.

وكان المنتخب السعودي يمني النفس ببلوغ الدور ثمن النهائي كما فعل عام 1994 لكن بعد البداية النارية عندما تفوق على الارجنتين 2-1، خسر مباراتيه التاليتين أمام بولندا 0-2 والمكسيك.

