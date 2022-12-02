المسحل: الغيابات أثرت فينا

دوليه

اعتذر ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، للجماهير السعودية على الخسارة أمام المكسيك 1-2 أول من أمس على ملعب لوسيل، وتوديع المونديال، مؤكداً أن الغيابات أثرت في الأخضر.

وقال المسحل، في تصريحات لقناة الكأس القطرية: «كنا نود تحقيق نتائج توازي تطلعات الجماهير، أشكر كل الجماهير التي ساندت الأخضر في هذه البطولة وكان لها دور فعال بشكل كبير، الجماهير خلف الشاشات التي دعمت وساندت، والقيادة الرشيدة على الدعم السخي الكبير الذي تم توفيره لنا كبعثة في المونديال».

وأضاف: «كنا نعلم أننا سنلعب في بطولة صعبة هي الأقوى والكبرى في العالم، مجموعة صعبة جداً تضم منتخبات قوية كالأرجنتين أحد المرشحين للفوز باللقب والمكسيك وبولندا».

وتابع: «كنا نتمنى تحقيق نتائج أفضل لكن هذا لا يلغي أننا اليوم نفتخر بوجود منتخب أسعد العرب في المباراة الأولى بالفوز أمام الأرجنتين، وأحدث مفاجأة كبيرة جداً على مستوى العالم لاتزال تتناولها الصحافة العالمية، سوف نبني على هذا المنتخب».

وأشار: «الإصابات أثرت فينا أمام المكسيك، فهناك 5 لاعبين مؤثرين غابوا عن المباراة ما بين إصابات وإيقاف، وهذا ليس بعذر لكني أتحدث عن الأسباب التي أدت لظهور منتخبنا بهذا الشكل في مباراة المكسيك، وأيضاً مستوى المباراة كان عالياً والمنافس لعب بشراسة قوية، ومع ذلك كانت هناك مجاراة منا بشكل كبير لهم».

