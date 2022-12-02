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دوليه

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«فيفا» يدعم السعودية


وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم، رسالة دعم للمنتخب السعودي، بعد خروجه من كأس العالم، خصوصاً بعد المفاجأة التي فجرها في بداية مشواره بالبطولة بالفوز على الأرجنتين.
وكتب الحساب الرسمي لـ«فيفا» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لحظة ستبقى في الأذهان إلى الأبد». وأرفق مع التغريدة صوراً عدة للاعبي الأخضر السعودي لدى احتفالهم بالفوز على الأرجنتين.
وودع المنتخب السعودي المونديال، بنهاية دور المجموعات، عقب خسارته أمام المكسيك 1-2، ليحتل المركز الأخير في المجموعة الثالثة، بعد أن تجمد رصيده عند 3 نقاط.
وكانت السعودية تحتاج الفوز للتأهل إلى الدور ثمن النهائي، إلا أن تذكرتي التأهل عن تلك المجموعة ذهبتا إلى الأرجنتين المتصدرة 6 نقاط ووصيفتها بولندا (4 نقاط) التي استفادت من فارق الأهداف.


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