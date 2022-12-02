سكالوني: لا نريد المبالغة بالفرحة

دوليه

قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين: إنه راض عن المباراة التي خاضها أمام بولند، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات والتي انتهت لمصلحته 2-0. وأكد سكالوني، خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة، أن الفوز كان هدفه الأول في هذا اللقاء، مشيراً إلى أن فريقه لعب بطريقة ممتازة ولاعبيه أدوا بطريقة جيدة. وشدد على أن الهدف كان المحاولة لتطبيق فلسفته على أرض الملعب، وفرض سيطرة الأرجنتين على الكرة، قائلاً: «دي ماريا يلعب لعباً مفتوحاً وهو لاعب ممتاز، وأحياناً يشعر بالإرهاق فيتم استبداله بالجناح الآخر بهدف إراحته». وتابع: «دي ماريا يواجه آلاماً في عضلة الفخذ الخلفية، ولا نريد أن نزيد من الإصابة». وأضاف: «كل المنتخبات في كأس العالم صعبة، السعودية هزمتنا والفرق الأوروبية صعبة، هذه كرة القدم، إن لم تلعب جيداً فستهزم». وأردف: «قلت لفريقي أن يلعب على الجانبين، طلبت منهم تنويع اللعب من خلال دي ماريا، وبالأخير استطعنا أن نسجل الهدف.. سعداء بالنتيجة، ولا نريد أن نبالغ في الفرحة».