مدرب بولندا: رئيس الوزراء يتصل بي

دوليه

هنأ تشيسلاف ميشنيفيتش مدرب منتخب بولندا، جهازه الفني واللاعبين على ما بذلوه من جهد، خلال دور المجموعات. وقال ميشنيفيتش، خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة التي خسرها أمام الأرجنتين 0-2: «لكرة القدم طعمها الحلو وطعمها المر، خسرنا ولكن تأهلنا». وأضاف: «قلبي كاد أن يتوقف خلال الدقائق الـ20 الأخيرة من عمر المباراة من جراء التوتر الكبير، ففريقي الفني أبلغني بأن الفارق لمصلحة بولندا بالبطاقات الصفراء، وبذلك كنت نوعا ما مرتاحا لهذا الأمر». وشدد على أن منتخب الأرجنتين كان صعبا ودفع فريقه للعب بطريقة دفاعية، معتبرا أن فريقه كسب بمجهوده. ووجه حديثه لأحد الصحافيين قائلا: «نحن نلعب لكي نحرز الأهداف، وأنتم عليكم أن تلعبوا مرة أخرى مع السعودية التي هزمتكم».