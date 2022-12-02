العسل الكويتي.. بصمة عالمية

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مع بزوغ الفجر تتخلل أسراب النحل أغصان أشجار السدر المتشابكة مع أشعة الشمس وتتدافع إلى الأزهار الصفراء الصغيرة المتدلية مثيرة جلبة خفيفة باصطدامها بحبات الندى على أطراف الزهور لتنثرها في كل الاتجاهات. وهذا المنظر يبدو أشبه بتطاير قطع بلور الشفاف متناهي الصغر أو يسقط بعضها فوق حبات الكنار (النبق) وبعضها على حواف الأوراق الخضراء حتى كأنه شريط مصور ببطء يلتقط صورا للنحل وهو يهتز ويرقص فرحا أمام الزهور. وذكر النحال سالم العومي أن أشهر أنواع العسل في الكويت هي ثلاثة تستخلص رحيق زهور أشجار السدر المستخرج منه عسل السدر الذي تشتهر به الكويت والكينا والصفصاف اللتين يستخرج منهما العسل الربيعي. وبين أن الكويت تستورد سنويا زهاء 10 آلاف طرد نحل (حوالي 20 ألف نحلة) يتراوح سعر الطرد ما بين 15 إلى 20 دينارا كويتيا خلال فترتين وعلى مرحلتين الأولى خلال شهري مارس وأبريل والثانية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام.

وأكد أن العسل الكويتي له حضور عالمي وبصمة صحراوية تصدرت مراتب متقدمة، مبينا أن السر في جودة عسل النحل الكويتي يعود إلى أنه نتاج مرعى المناطق الصحراوية وهي قليلة الرطوبة مما ينتج عسلا ذا جودة عالية لأنه يحصل على أفضل أنواع الرحيق بعكس النحل في المناطق الرطبة.

