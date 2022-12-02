«المركزي»: تنفيذ إصلاحات شاملة للاختلالات الهيكلية

مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية عن تحقيق الكويت فائضـــاً في ميزانها التجاري للفترة بين عامين 2021 و2022 من 3781 مليوناً الى 9424 مليوناً، بما نسبة 149.2% مدفوعا بارتفاع اسعار النفط، وكذلك لارتفاع الصادرات الغير نفطية خلال نفس الفترة من 1314.9 مليون دينار الى 1599.6 مليون دينار بما نسبته 21.6%.

ولفت بنك الكويت المركزي في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها الى ان معدلات التضخم في الكويت شهدت ارتفاعا خلال الآونة الأخيرة، بسبب جائحة «كورونا» والاضطرابات التي حدثت في سلاسل التوريد العالمية والمخاطر الجيوسياسية واخرها الحرب الروسية - الأوكرانية، مضيفاً ان تلك المعدلات قد تراجعت بشكل مستمر، من اعلي قراءة لها في ابريل 2022 وذلك 4.71% على اساس سنوي وتسجل ما نسبته 3.19% في شهر سبتمبر 2022 وهي معتدلة نسبة وضمن المستويات المقبولة عالمياً.

وقال المركزي انه اكد وفي اكثر من مناسبة، اهمية الاسراع في تنفيذ اصلاح شامل للاختلالات الهيكلية وتطبيق سياسات مالية واصلاحية، تخفف من الصدمات الخارجية ومن اثر التطورات الاقتصادية العاليمة على الاقتصاد المحلي.

وفيما يتعلق بارتفاع الدولار مقابل الدينار، اوضح البنك المركزي ان الدولار الأميركي في الفترة بين مارس 2020 ويونيو 2022، سجل ارتفاعاً مقابل العملات الرئيسة وبنحو 4.3% مقابل اليورو و0.77 % مقابل الجنيه الاسترليني ومقابل 32% مقبل الين الياباني، الا انه انخفض مقابل الدينار الكويتي بحوالي 0.3% خلال الفترة ذاتها، بالاضافة الى تحسن سعر صرف الدينار مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني.

وأضاف بنك الكويت المركزي المركزي ان هذا الأمر، يؤكد تحقيق سياسة سعر الصرف التي يتبعها البنك لاهدافها المنشودة الرامية لتحقيق اكبر قدر ممكن من الاستقرار بين الدينار الكويتي والعملات الرئيسة الأخرى.

