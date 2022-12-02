151 مليون دينار خسائر البورصة السوقية

مال وأعمال

واصلت البورصة اداءها المتباين للأسبوع الثاني على التوالي، مع تصاعد عمليات جني الأرباح في ظل المخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي، ومعدلات التضخم المرتفعة، رغم اختلاف الوضع في المنطقة الخليجية في ظل محافظة اسعار النفط على مستويات جيدة.

وهبطت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنحو 151 مليون دينار وبنسبة 0.26 في المئة من 48.663 مليار دينار في جلسة الخميس 24 نوفمبر الى 48.512 مليار دينار خلال جلسة امس.

وشهد الأسبوع الماضي اتمام مراجعة اوزان الأسهم المدرجة ضمن مؤشر مؤسسة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI»، وهو ما اثر بشكل ايجابي على السيولة والتداولات في جلسة الأربعاء الماضي، كما شهدت البورصة قبل المراجعة تداولات مكثفة على الأسهم القيادية.

وتوقع محللون استمرار التذبذب في البورصة خلال الفترة المقبلة لـ5 عوامل هي:

1 - انتظار محفزات جديدة، في ظل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

2 - استمرار المخاوف العالمية المحيطة بالمناخ الاستثماري العام، اذ تتركز على النمو الاقتصادي العالمي.

3 - ارتفاع اسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية.

4 - معدلات التضخم المرتفعة.

5 - استمرار الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضحوا ان هناك العديد من العوامل الايجابية التي تساعد على صعود البورصة منها النمو الكبير للنتائج المالية للشركات المدرجة خاصة القطاع المصرفي، تزامناً مع محافظة اسعار النفط على مستويات جيدة في الفترة الراهنة، ما يساعد اقتصادات المنطقة في عملية التنمية.

وحققت القيمة السوقية للسوق الأول تراجعاً بنسبة 0.3 في المئة وبقيمة 114 مليون دينار من 39.105 مليار دينار الى 38.991 مليار دينار، كما هبطت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.38 في المئة وبقيمة 37 مليون دينار من 9.557 مليارات دينار الى 9.52 مليارات دينار.

وتراجع المؤشر العام للبورصة خلال اسبوع بنسبة 0.26 في المئة وبنحو 20.06 نقطة من 7586.5 نقطة الى 7566.53 نقطة، فيما اغلق مؤشر السوق الأول منخفضاً بنحو 24.8 نقطة وبنسبة 0.3 في المئة من 8486.2 نقطة الى 8461.3 نقطة.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 8.4 نقاط وبنسبة 0.14 في المئة من 5704.5 نقطة الى 5696.1 نقطة، وارتفع مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 0.7 في المئة وبنحو 41.6 نقطة من 5866.2 نقطة الى 5824.5 نقطة.

وشهدت وتيرة التداولات نموا واضحاً على مستوى السيولة والكميات خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت سيولة الجلسات بنسبة 39.2 في المئة من 181.1 مليون دينار الى 252.1 مليون دينار، كما زادت احجام التداول بنسبة 13 في المئة من 786.4 مليون سهم الى 888.8 مليون سهم وانخفضت الصفقات من 42.4 الف صفقة الى 44.6 الف صفقة.

تباين الأداء

تباينت مؤشرات البورصة خلال جلسة امس، لتهبط القيمة السوقية بنسبة 0.26 في المئة وبنحو 128 مليون دينار، وانخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 141 مليون دينار وبنسبة 0.36 في المئة، في المقابل زادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.12 في المئة وبقيمة 12 مليون دينار.

وهبط المؤشر العام بنسبة 0.2 في المئة وبـ 18 نقطة، وانخفض السوق الأول بنسبة 0.3 في المئة وبنحو 30.5 نقطة وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.26 في المئة وبنحو 14.8 نقطة، وزاد المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.09 في المئة وبـ 5.2 نقطة.

وهبطت سيولة الجلسة بنسبة 61.5 في المئة من 99.4 مليون دينار في جلسة الاربعاء الى 38.25 مليون دينار، وتقلصت احجام التداول بنسبة 55.4 في المئة من 262.4 مليون سهم الى 117.05 مليون سهم، كما تراجعت الصفقات من 10.9 آلاف صفقة الى 7.9 آلاف صفقة. كما انهت مؤشرات البورصة تعاملات شهر نوفمبر على ارتفاع جماعي كبير، لترتفع القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.3 في المئة وبقيمة 2.015 مليار دينار خلال نوفمبر لترتفع من 46.625 مليار دينار نهاية اكتوبر الى 48.64 مليار دينار في نهاية سبتمبر، كما ارتفعت هذه القيمة بنسبة 17.5 في المئة وبقيمة 7.245 مليار دينار من بداية 2022، وذلك بعد ان كانت 41.395 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021. وزاد مؤشر السوق الأول 4.2 في المئة وبـ 344.4 نقطة من 8147.5 نقطة الى 8491.9 نقطة، كما ارتفع من بداية السنة بنسبة 11.1 في المئة وبنحو 852.7 نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 3.8 في المئة، وبنحو 208.3 نقاط من 5473.04 نقطة الى 5681.3 نقطة، وسجل مؤشر «رئيسي 50» ارتفاعاً بنسبة 3.6 في المئة وبـ 206.1 نقطة من 5623.63 نقطة، الى 5829.7 نقطة.

