ماسك يمهد لـ«ثورة» في عالم الهواتف الذكية

مال وأعمال

تزداد حدة الاشتباكات التي يخوضها الملياردير إيلون ماسك يوما بعد يوم، خصوصا بعد استحواذه على «تويتر»، وقد وصل الأمر به أخيرا إلى التهديد بتصنيع «هاتف بديل» لهواتف «آيفون» وتلك التي تعمل بنظام «أندرويد»، في حال تمت إزالة تطبيق «تويتر» من متجري «غوغل بلاي» و«آب ستور». لكن هذا السيناريو بات مستبعدا، بعد أن أعلن إيلون ماسك عن «صلحه» مع الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، تيم كوك، أدت إلى إنهاء سوء التفاهم بشأن إزالة «تويتر» من «آب ستور»، إذ تبين له أن «أبل» لم تفكر قط في القيام بذلك. وعلى الرغم من التفاهم بين الطرفين، إلا أن ما ألمح اليه ماسك عن نيته تصنيع هاتف جديد، طرح فكرة دخول دم جديد يمثله إيلون ماسك المعروف بأفكاره الجنونية إلى صناعة الهواتف الذكية، التي باتت تعاني من التكرار والافتقار للإبداع.

