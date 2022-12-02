بعد تبخر 32 مليار دولار رئيس «FTX» السابق: لست محتالاً!

مال وأعمال

قدم سام بانكمان فريد الرئيس التنفيذي السابق لـ «اف. تي. اكس» اعتذاره عن «عدد كبير من الأخطاء» في الانهيار المفاجئ لشركة العملات الرقمية لكنه اكد انه لم يتعمد القيام بأي احتيال. قال بانكمان فريد في «مؤتمر ديلبوك»: «لم احاول يوما ارتكاب عمليات احتيال على اي شخص». وأضاف «أشعر بأسف عميق لما حدث». وتابع «من الواضح انني ارتكبت الكثير من الأخطاء او الأمور التي سأتمكن من تقديم اي شيء لأصححها». وأوضح بانكمان فريد الذي ظهر عبر الفيديو من جزر الباهاماس وهو يرتدي قميصا يحمل علامته التجارية انه «صُدم» بتفاصيل كثيرة كشفت عند انهيار منصة العملات المشفرة، معتبرا ان المشاكل نجمت عن تراخي الرقابة وضوابط الشركة وليس عن نية احتيال. وكانت «اف تي اكس» تقدمت في 11 نوفمبر بطلب لوضعها تحت قانون الافلاس بينما كانت تواجه نقصا كبيرا في التمويل وسيلا من عمليات السحب من العملاء المذعورين.