المعدن الأصفر يزداد بريقاً

مال وأعمال

كما تفاعل المعدن الأصفر مع تصريحات باول، لتقفز أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين في المعاملات الآسيوية المبكرة الخميس.

و ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1775.77 دولاراً للأونصة بعد ملامسة أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 1788.90 دولاراً للأونصة.

يذكر أن أسعار الفائدة الأقل تزيد من جاذبية المعدن النفيس وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة. وأنهى الذهب معاملات نوفمبر مرتفعا بأكثر من ثمانية بالمئة وهو أعلى معدل زيادة شهري منذ يوليو 2020

