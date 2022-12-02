loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

المعدن الأصفر يزداد بريقاً


كما تفاعل المعدن الأصفر مع تصريحات باول، لتقفز أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين في المعاملات الآسيوية المبكرة الخميس.
و ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1775.77 دولاراً للأونصة بعد ملامسة أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 1788.90 دولاراً للأونصة.
يذكر أن أسعار الفائدة الأقل تزيد من جاذبية المعدن النفيس وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة. وأنهى الذهب معاملات نوفمبر مرتفعا بأكثر من ثمانية بالمئة وهو أعلى معدل زيادة شهري منذ يوليو 2020


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة